Рухнул второй подтопленный грунтовыми водами дом в Бердске

Днем 16 марта комиссия из числа чиновников и сотрудников надзорных служб обследует дом на ул. Мира в Бердске. Он рухнул накануне. Обвалилась часть стены.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Любовь Николаевна, она почти год назад похоронили бабушку, которая здесь жила, поэтому дом пустует. По ее словам, вода постоянно стоит во многих домах на ул. Мира. Дошло до того, что люди боятся ночевать в своих частных домах.

— В течение зимы я ходила, за домом ухаживала, топила, чтобы не промерзал. Внутри там тоже всё так же неприлично, все так же отваливается. Там все водой так же попорчено. Мы ж откачиваем постоянно, тут сантиметров 30 бывает. Видите, сам шлак-то в стенах сухой. Это значит, она снизу выдавливается. А в доме вода стоит. Все соседи вокруг боятся. У них ведь дома такие же построены, как и наши. Только сайдингом зашиты. Так и говорят — мы ночевать боимся, — поделилась бердчанка.

По словам Любови Николаевны, пустующий дом, оставшийся от бабушки, собирались продать. Его отремонтировали. Теперь же можно рассчитывать только на продажу земли.

— А что сносить? Зашивать или что-то делать уже бесполезно. Он же на продажу планировался, как дом. А теперь будет просто земля. Летом ремонт делали, пластиковые окна вставили. А теперь все отваливается. Продать ничего не получится. Всё. Теперь уже дома нету, получается участок, — сетует Любовь Николаевна.

Как она рассказала, обрушение дома произошло 15 мая примерно в 17.30. В жилище в тот момент никого не было. О ЧП ей сообщили соседи. По мнению потерпевшей, это счастливая случайность, но соседи могут действительно пострадать:

— Интересно, кто будет следующий? Вот в чём вопрос. Все ж боятся, у них тоже дома шлаколитые (вероятно, шлакоблочные — прим. ред). И кто знает, проснутся они завтра утром или нет? И, что интересно, никому дела нет. Никто ни за что не отвечает.

В соседних домах тем временем шлангами откачивают из подпола воду. Кто из них рухнет следующим и удастся ли на этот раз избежать жертв — остается только гадать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая ласточка «прилетела» 26 апреля. В тот день рухнула стена частного жилого дома в Бердске по адресу: ул. Октябрьская, 32. Жильцы, проживающие в доме, в течение минуты наблюдали процесс обрушения. Стена упала снаружи дома, а не внутрь, благодаря чему «крушение» обошлась без жертв. Хозяин дома Андрей Крюков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.

Двум семьям, проживающим здесь, дали жилье из маневренного фонда города. Но Крюков просит признать его дом нежилым, поскольку считает, что грунтовые воды не позволяют восстановить здание. Кроме того, Андрей обратился в прокуратуру: по его мнению, дома, находящиеся на таких территориях, как его дом, следует отнести к местам природных катастроф.

Сегодня, 16 мая, комиссия обследовала и его дом. Подробности об этом — в ближайшее время.