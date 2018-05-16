Рухнул второй подтопленный грунтовыми водами дом в Бердске

Дом развалился
Днем 16 марта комиссия из числа чиновников и сотрудников надзорных служб обследует дом на ул. Мира в Бердске. Он рухнул накануне. Обвалилась часть стены.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Любовь Николаевна, она почти год назад похоронили бабушку, которая здесь жила, поэтому дом пустует. По ее словам, вода постоянно стоит во многих домах на ул. Мира. Дошло до того, что люди боятся ночевать в своих частных домах.
Дом на ул. Мира весь пошел трещинами
— В течение зимы я ходила, за домом ухаживала, топила, чтобы не промерзал. Внутри там тоже всё так же неприлично, все так же отваливается. Там все водой так же попорчено. Мы ж откачиваем постоянно, тут сантиметров 30 бывает. Видите, сам шлак-то в стенах сухой. Это значит, она снизу выдавливается. А в доме вода стоит. Все соседи вокруг боятся. У них ведь дома такие же построены, как и наши. Только сайдингом зашиты. Так и говорят — мы ночевать боимся, — поделилась бердчанка.
По словам Любови Николаевны, пустующий дом, оставшийся от бабушки, собирались продать. Его отремонтировали. Теперь же можно рассчитывать только на продажу земли.
— А что сносить? Зашивать или что-то делать уже бесполезно. Он же на продажу планировался, как дом. А теперь будет просто земля. Летом ремонт делали, пластиковые окна вставили. А теперь все отваливается. Продать ничего не получится. Всё. Теперь уже дома нету, получается участок, — сетует Любовь Николаевна.
Как она рассказала, обрушение дома произошло 15 мая примерно в 17.30. В жилище в тот момент никого не было. О ЧП ей сообщили соседи. По мнению потерпевшей, это счастливая случайность, но соседи могут действительно пострадать:
— Интересно, кто будет следующий? Вот в чём вопрос. Все ж боятся, у них тоже дома шлаколитые (вероятно, шлакоблочные — прим. ред). И кто знает, проснутся они завтра утром или нет? И, что интересно, никому дела нет. Никто ни за что не отвечает.
В соседних домах тем временем шлангами откачивают из подпола воду. Кто из них рухнет следующим и удастся ли на этот раз избежать жертв — остается только гадать.
Многие дома на ул. Мира постоянно откачивают воду
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая ласточка «прилетела» 26 апреля. В тот день рухнула стена частного жилого дома в Бердске по адресу: ул. Октябрьская, 32. Жильцы, проживающие в доме, в течение минуты наблюдали процесс обрушения. Стена упала снаружи дома, а не внутрь, благодаря чему «крушение» обошлась без жертв. Хозяин дома Андрей Крюков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.
Двум семьям, проживающим здесь, дали жилье из маневренного фонда города. Но Крюков просит признать его дом нежилым, поскольку считает, что грунтовые воды не позволяют восстановить здание. Кроме того, Андрей обратился в прокуратуру: по его мнению, дома, находящиеся на таких территориях, как его дом, следует отнести к местам природных катастроф.
Сегодня, 16 мая, комиссия обследовала и его дом. Подробности об этом — в ближайшее время.
Шлакозаливной дом
Вдумайтесь: ШЛАК!
Частный дом, построенный в далекие 60е, а именно тогда была мода строить заливные дома, не может иметь замечательных планировок. ИСТОРИЮ знать надо. Разрешалось строить ТИПОВОЕ ДЕРЬМО, которое разрабатывалось НИИСельхознавозами, ничего другого строить не разрешалось, мало того, еще и каралось.
По поводу материала, собственно о самой шлакозаливной стене.
Если этот материал такой замечательный, что ж сейчас его никто не использует? На кой хрен за бешенные деньги народ покупает всякие твинблоки?
О том, что этот материал отличный, может говорить лишь тот, кто в наше время взялся и построил себе такой дом.
Господа, кто из вас готов строить шлакозаливной дом?
Так что не зведите, дерьмо, эта ваша шлакозаливная рыба.
Странно что вообще они достояли до 21 века: ведь этот шлак даже от дождя раскисает и разваливается!
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Шлак это зола по сути то есть мелкая фракция камней если бы не сырость он еще триста лет простоит
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Вы меня простите, но вы какой то бред несёте
Какие ещё 300 лет простоит?
То, что лично я вижу на фото: дом изношен на выше, чем 100% … однозначно !
Потом, окно вставлено пластиковое … но!!!!!, до этого из проема Окна вытащили деревянную оконную коробку, которые раньше делали для двойных рам
Этим они очень ослабили стену, поэтому она и рухнула именно в этом месте
Фундамент почти весь ушёл под землю… это тоже говорит о полном износе дома и о том, что он стоит очень и очень давно
Поэтому .. ему просто уже пришёл срок завалиться .. конечно и воды сыграли какую то роль, но не явились основным фактором этого обрушения
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«Фундамент почти весь ушёл под землю…»
Это говорит о подвижках грунта из-за водонаполненности.
Вот сами смотрите идете вы по дороге летом. Сухо. Твердо.
Идете весной по дороге. Правильно, увязают ваши ножки в сапожках.
Так и с фундаментом. Бедные люди
Есть еще «спец» из администрации перешедший на социалку из жкх всё про очищение канавок гутарил…
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Ку-Ку, сходи в маггазин.
Купи там мешок цементу.
Почитай состав смеси в цементе.
Будешь невероятно удивлен.
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КУ-Ку а вы в курсе что раньше не было у простых рабочих ни средств,ни материалов подходящих,а какие были зарплаты у наших бедных родителей,ни поесть лишнего,ни одёжки хорошей,Я именно про то время когда строились эти дома.Это сейчас много всяких строительных материалов,а тогда не купишь ,ни достанешь ничего,вот и выписывали шлак с котельных,готовили специальный состав и отливали стены.Конечно никто не думал о том что воды грунтовые наши умные строители отправят нам в огороды.А то что они достояли ,так и хрущёвки построенные на 40 лет ещё везде стоят.Вода и камень точит..
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погодь…
а разве не принято говорить что раньше была жизнь замечательно и о людях СССР заботилось, а сейчас все развалили и все нищие?
Аноним, так получается что раньше вообще плохо жили, теперь в шоколаде?
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Со слов строителей тех домов, тогда тройки месячных зарплат семьи могло хватить на стройматериалы для дома и за столько же шабашники скидают дом под ключ.
Ну а сейчас сколько десятков лет нужно, чтобы построить дом.
Кстати о качестве.
В интернете полно фото, когда ещё не построенные спортивные объекты уже разваливаются.
Так что не надо гадить на стул, на котором сидишь.
Дойдет вода до Ленина, тогда и посмотрим, как счас строят.
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Вот за эти годы, которые прошли со строительства , можно было потихоньку укреплять эти домики, либо новые постепенно строить рядом
Но , похоже не денег не хватило, а элементарного желания следить за жилищем
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Тем более, что знали , как эти дома строились
И все это можно было делать ещё до прихода этих вод
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Вы же это про дренаж в городскую ливневку говорите сейчас ?
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«Странно что вообще они достояли до 21 века: ведь этот шлак даже от дождя раскисает и разваливается!»
Значит, вы считаете, бабушка громко топала, а шлак слабый материал, типа грунтовые воды вообще не причем?
4 3
Со слов строителей тех домов, тогда тройки месячных зарплат семьи могло хватить на стройматериалы для дома и за столько же шабашники скидают дом под ключ.
Ну а сейчас сколько десятков лет нужно, чтобы построить дом.
Кстати о качестве.
В интернете полно фото, когда ещё не построенные спортивные объекты уже разваливаются.
Так что не надо гадить на стул, на котором сидишь.
Дойдет вода до Ленина, тогда и посмотрим, как счас строят.
4 4
Подождите, дренаж сделают и все нормально будет
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Боюсь — не в этом году.
Бурильной установки нет.
Колец нет.
Труб нет.
Насосов нет.
Денег нет.
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