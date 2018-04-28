Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

Вечером в четверг, 26 апреля, рухнула стена частного жилого дома в Бердске по адресу: ул. Октябрьская, 32. Жильцы, проживающие в доме, в течение минуты наблюдали процесс обрушения. Стена упала снаружи дома, а не внутрь, благодаря чему «крушение» обошлась без жертв. Хозяин дома Андрей Крюков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.

Автор видео Слава Душин



— Земля перемерзает, давит на стену в одном месте вверх. Стена в итоге пошла трещинами и разрушилась. У нас шлаколитой дом, но кроме нас на улице еще шесть таких домов. На всех участках очень много воды. Под всеми домами стоял не высыхающие лужи, а если кто-то до сих пор не засыпал погреба и подполья — там теперь бассейны. Так что остальные дома, и шлаколитые в первую очередь, может постичь та же участь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей.

27 апреля, он находится на территории своей усадьбы, собирает вещи, думает, как обезопасить свое жилище от мародеров. Сторожить остался 78-летний отец семейства Николай Крюков, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Жители рассказывают, что проблема с водой была не всегда. Были у людей и огороды, и надворные пристройки, и погреба. Но от всего этого пришлось отказаться из-за постоянного подтопления и разрушения.

— Проблемы у нас начались, когда вокруг нас стали строить многоэтажные дома. Все знали, все говорили, что выше трех этажей строить нельзя. Чиновники нам говорили сами. И вот — понастроили. Приезжал Шестернин (мэр Бердска — прим. ред.), смотрел, говорил: давайте делать хоть что-нибудь. Дренажку там или ещё что… Вот год прошёл, второй прошёл — воз и ныне там, — сокрушается глава пострадавшего семейства.

Автор видео Слава Душин



Но, как узнал «Курьер. Среда. Бердск», лед все-таки тронулся. По словам начальника бердского управления капитального строительства Алексея Егошина, именно сегодня, 27 апреля, город заключает договор с компанией, которая в течение лета соорудит дренажную систему для отвода грунтовых вод. В том числе на ул. Октябрьской.

-16 апреля состоялся конкурс. Через 10 по закону подписываем договор. Люди из белгородской компании «Виогем», которая выиграла подряд, уже в Бердске. Со дня на день приступят к сооружению первой очереди дренажной системы как раз недалеко от места происшествия, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Николаевич, который был на месте происшествия и оценил масштабы бедствия.

По словам Егошина в том месте будут строить дренажный колодец. Подрядчик обещает закончить работы за три месяца.

Однако строительство всей дренажной системы для отвода грунтовых вод на всей подтопляемой территории стоит порядка 85 млн рублей. В Бердске таких денег нет. Город «наскреб» 25 млн на сооружение первой очереди. Остальное без помощи областного бюджета не потянут. Рухнувший дом на ул. Октябрьской — первая ласточка. Если срочно не понизить уровень подземных вод, дома в Бердске будут рушится «пачками». В зоне постоянного подтопления находится несколько улиц, сотни частных домов.

Эксперты, опрошенные «Курьер. Среда. Бердск», полагают, что шлаколитой дом весь промок и, скорее всего не подлежит восстановлению. С обрушением стены в здании повреждены несущие конструкции, поэтому дальнейшее проживание в нем даже после ремонта чрезвычайно опасно — дом может рухнуть в любую минуту. Специалисты советуют здание снести и строить новое из более прочного материала.

Побывал на месте происшествия и начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров. Как сообщил он «Курьер. Среда. Бердск», он высказала свои предложения по «технической части». По его словам, без детального анализа однозначно заявлять, что дом разрушился из-за подтопления грунтовыми водами, нельзя. Этим занимается УКС.

-Я готов включится, если в этом будет необходимость. Чем могу, буду помогать. Я считаю, что ситуацию можно расценивать как чрезвычайную. Ведь могли пострадать люди, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Пострадавшей семье, состоящей из четверых взрослых, город предоставил жилье в маневренном фонде, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.