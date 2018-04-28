Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска
Эксперты полагают, что нарушены несущие конструкции жилого строения. Жить в доме нельзя. Но пострадавшие опасаются мародеров. Город намерен просить деньги у областной власти на дренаждную систему для отвода подземных вод стоимостью 85 млн рублей.(ВИДЕО, ФОТО)
Андрей Крюков всю ночь пытался восстановить рухнувшую стену
Вечером в четверг, 26 апреля, рухнула стена частного жилого дома в Бердске по адресу: ул. Октябрьская, 32. Жильцы, проживающие в доме, в течение минуты наблюдали процесс обрушения. Стена упала снаружи дома, а не внутрь, благодаря чему «крушение» обошлась без жертв. Хозяин дома Андрей Крюков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.
Разрушенный в Бердске дом опасен для проживания
Автор видео Слава Душин
В подполе разрушенного дома стоит вода
— Земля перемерзает, давит на стену в одном месте вверх. Стена в итоге пошла трещинами и разрушилась. У нас шлаколитой дом, но кроме нас на улице еще шесть таких домов. На всех участках очень много воды. Под всеми домами стоял не высыхающие лужи, а если кто-то до сих пор не засыпал погреба и подполья — там теперь бассейны. Так что остальные дома, и шлаколитые в первую очередь, может постичь та же участь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей.
27 апреля, он находится на территории своей усадьбы, собирает вещи, думает, как обезопасить свое жилище от мародеров. Сторожить остался 78-летний отец семейства Николай Крюков, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Жители рассказывают, что проблема с водой была не всегда. Были у людей и огороды, и надворные пристройки, и погреба. Но от всего этого пришлось отказаться из-за постоянного подтопления и разрушения.
— Проблемы у нас начались, когда вокруг нас стали строить многоэтажные дома. Все знали, все говорили, что выше трех этажей строить нельзя. Чиновники нам говорили сами. И вот — понастроили. Приезжал Шестернин (мэр Бердска — прим. ред.), смотрел, говорил: давайте делать хоть что-нибудь. Дренажку там или ещё что… Вот год прошёл, второй прошёл — воз и ныне там, — сокрушается глава пострадавшего семейства.
Автор видео Слава Душин
«Кирпичи» размокли
Но, как узнал «Курьер. Среда. Бердск», лед все-таки тронулся. По словам начальника бердского управления капитального строительства Алексея Егошина, именно сегодня, 27 апреля, город заключает договор с компанией, которая в течение лета соорудит дренажную систему для отвода грунтовых вод. В том числе на ул. Октябрьской.
-16 апреля состоялся конкурс. Через 10 по закону подписываем договор. Люди из белгородской компании «Виогем», которая выиграла подряд, уже в Бердске. Со дня на день приступят к сооружению первой очереди дренажной системы как раз недалеко от места происшествия, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Николаевич, который был на месте происшествия и оценил масштабы бедствия.
Дворы на ул. Октябрьской в Бердске залиты водой
По словам Егошина в том месте будут строить дренажный колодец. Подрядчик обещает закончить работы за три месяца.
Однако строительство всей дренажной системы для отвода грунтовых вод на всей подтопляемой территории стоит порядка 85 млн рублей. В Бердске таких денег нет. Город «наскреб» 25 млн на сооружение первой очереди. Остальное без помощи областного бюджета не потянут. Рухнувший дом на ул. Октябрьской — первая ласточка. Если срочно не понизить уровень подземных вод, дома в Бердске будут рушится «пачками». В зоне постоянного подтопления находится несколько улиц, сотни частных домов.
Эксперты, опрошенные «Курьер. Среда. Бердск», полагают, что шлаколитой дом весь промок и, скорее всего не подлежит восстановлению. С обрушением стены в здании повреждены несущие конструкции, поэтому дальнейшее проживание в нем даже после ремонта чрезвычайно опасно — дом может рухнуть в любую минуту. Специалисты советуют здание снести и строить новое из более прочного материала.
Побывал на месте происшествия и начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров. Как сообщил он «Курьер. Среда. Бердск», он высказала свои предложения по «технической части». По его словам, без детального анализа однозначно заявлять, что дом разрушился из-за подтопления грунтовыми водами, нельзя. Этим занимается УКС.
-Я готов включится, если в этом будет необходимость. Чем могу, буду помогать. Я считаю, что ситуацию можно расценивать как чрезвычайную. Ведь могли пострадать люди, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.
Пострадавшей семье, состоящей из четверых взрослых, город предоставил жилье в маневренном фонде, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.
Вообще-то дома строят на бетонных заглублённых фундаментах, а при влажных глинистых грунтах, ещё и на сваях! Коли экономить, то ничего удивительного в рассыпающемся шлаколитом строении, построенном абы как.
27 46
Да дом то старый, видно, что потом расширенный, ему лет дофига видимо, да и не от больших денег такой дом начинали строить.
41 2
Грамотный!!!Когда строился этот дом,грунты там не были влажными и глинистыми….Потом пришли «грамотные»поставили на сваях и заглубленных фундаментах многоэтажные дома,нарушив состояние подземных вод этого района,теперь люди не причастные к дележу капитала,за это рассчитываются….Однако:согласен шлак-«экспериментальные материалы»,сейчас никто не строит из него,но в те давние времена,когда за кирпич приходилось катать вагонетки на кирзаводе,это была единственно доступная составляющая…
41 3
У нас шлаколитой дом,
Вы походите по частному сектору, посмотрите на дома. Там все дома такие, кто еще не перестраивал.
Вы поинтересуйтесь как этот частный сектор там вообще появился, как дома строились. Нет там ни в одном доме нормального фундамента. Хотя бы историю города вспомните, может быть…
6 0
на бетонных заглублённых фундаментах, а при влажных глинистых грунтах, ещё и на сваях!
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прикиньте, во времена постройки этого дома там не было влажных глинистых грунтов! и невозможно же было предугадать, что через 50 лет из-за массовых бестолковых застроек грунтовые воды поменяют свои русла.
0 0
Если бетон стоит в воде, то он наоборот становится очень крепким, если конечно это качественный бетон из которого сделан фундамент по всем правилам
В данном случае, налицо , использование некачественных материалов при строительстве
И конечно, шлаколитой дом при сильной влажности подвержен внешним воздействиям . Но , если правильно содержать строение, следить чтобы все стены были хорошо заштукатурены , не было трещин, то и этот риск не велик
При условии, что фундамент ( опять таки) сделан по правилам и из качественных материалов
20 24
«Хозяин дома Андрей рассказал что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта»
ну-ну, а чего не рассказал о том что построен он неправильно и с нарушением всех норм????
НЕЛЬЗЯ строить так и точка!
Разрешили этим частникам строить бесконтрольно абы как и без экспертиз, проектов и ввода в эксплуатацию…. вот и понастроили фигни всякой, которая от ветра рухнуть в любой момент может промокнув от дождя!
А потом виновного ищут! В зеркало погляди — увидишь виновного!
19 45
Не забывайте когда построен дом. И ещё напоминание горлопанам, которых много на этом сайте, о доступности строй материалы в те времена…
30 6
Так с тех времен уже сколько времени прошло! Надо же соображать, что построенный таким образом дом не может быть вечным.
Даже хорошие дома, на хороших почвах и то требуют профилактики!
Вселяются в частный дом, а что с ним делать — и не знают. И не хотят знать. А потом здрасти: город виноват и должен тратиться на таких неумех.
Еще пусть скажут, что и забор тоже такой страшный и ржавый из-за чужих дядь.
7 21
Что бы такой забор покрашенным содержать много средств надо, простая краска на сезон.
5 4
Конечно из-за чужих дядь. Если бы эти дяди платили нормальную зарплату забор не был бы страшным и ржавым
1 0
Строитель, не грубите. а в зеркало можете на себя любоваться сколько угодно! Объясните лучше: почему построенные строителями по всем правилам, и введенные в эксплуатацию дома «трещат» (Заводская и т.д.)?
29 4
Так вы сами и ответили: «по всем правилам», правила только у власть имущих свои.
1 6
без экспертиз как раз были построены многоэтажки на гагарина, и в этом сами чиновники не раз признавались, и только после этого начались проблемы по всему частнику и лунная/рогачева. высоткам на рогачева, которые тоже проваливаются расскажи про экспертизы
5 2
строитель, а почему не вспоминаешь о проектировщиках, которые, не проверив грунтовые воды в районе налепили многоэтажек. Ведь не только частные дома, но муниципальные дороги в этом районе проваливаются каждый год. А все из-за горе строителей (неграмотных или разгильдяев)
2 1
Разрешили этим частникам строить бесконтрольно абы как и без экспертиз, проектов и ввода в эксплуатацию…
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вы идиот? людей насильно переселили на пустую землю, и они же теперь и виноваты, что при тотальном дефиците всего построили не правильные дома?
0 1
Уважаемые «специалисты»,внимательно читайте статью.Проблемы были не всегда,а начались,когда…..И учитывайте год постройки,какие разрешения,какие строительные нормы для частников в те времена,вы о чём.Дом однозначно раз рушен из-за грунтовых вод,а вот виновны в этом как раз те,кто разрешил строить высотки в этом районе.Сначала надо было производить мелиоративные работы,а уж затем строить высотки.Но…..балом правят деньги.
50 8
Вы эксперт?
….
вот, мне очень понравился комментарий Николая в статье ниже , почитайте
Он все правильно говорит
8 8
Ссылка
http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/27/350749-ruxnul-chastnyj-dom-iz-za-gruntovyx-vod-v-berdske
5 4
когда строили этот дом никто не думал что наступит дикий капитализм и что большие дома будут строить там где выгодно вкладывать деньги поменьше а получить побольше.Дренаж это не выгодно а что там будет с частными домами глубоко наплевать.Да и дома тогда строили из того что было и не надо умничать что построили его не правильно.Лет пятьдесят то он простоял.
26 4
Так уже писал, что ремонт надо было делать в первую очередь фундамента с гидроизоляцией стен, с потом уж красоту наводить…
8 8
aleks,
Это все понятно .. так может просто дому уже пришёл срок развалиться?
Да, ещё если и ремонт ему не делали и гидроизоляцию?
Конечно, этот воды В чем то виноваты , но ведь и дом не безупречен и может этот фактор сыграл основную роль?
7 8
Хозяин дома Андрей Крюков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/27/350775-snesti-ruxnuvshij-iz-za-gruntovyx-vod-chastnyj-dom-pridetsya-postradavshej-seme-iz-berdska
Вы меня извините, но никакой он не хозяин. В том смысле, что хозяин он никакой! Дом изначально (!) построен на болотистой местности. дренажную систему на таких потенциально неблагополучных почвах надо делать в первую очередь! Везде об этом пишут, да не многие внимают.
Возразите, что раньше не топило, а топит последние года три. Так уже и за эти года можно было и дренажную построить (на своем участке!), и фундамент откопать, укрепить и сделать гидроизоляцию.
Никогда с себя не спросят. И виноваты у них все, кроме себя. Не умеете жить в частном доме — перебирайтесь в квартиру.
9 22
что за материал шлак? шлак он и есть шлак,отходы! из соломы построили бы и потом предъявляли.
10 11
Шлак он и есть шлак! Вы бы из соломы построили дома а потом предъявляли.высотки на болте строят и стоят по сей день! М-он Северный стоит сколько лет, на Шлюзах дома стоят на болоте. Купили шлак е…сь сами
10 12
да вовсем вина строителей высоток надо с них взять85мл на отвод подземных вод и с тех кто подписывал документыпо сдаче домов ведь они нарушили русло подземных вод
16 4
А русло подземных вод отображено на какой то карте или его сквозь землю можно увидеть?
Умные все больно
Вода может выйти в любом месте, не зависимо от каких либо причин , это как матушке земле пожелается
Не надо было водохранилище делать и проблем бы не было
7 11
про геологоразведку? нет не слышал…
7 1
Правильно говоришь..так и надо сделать,только вряд ли крайнего найдут,а если и найдут-пожурят и всё!!!
1 2
Дом простоял 50 лет, а сейчас умники эксперты дают свои комментарии.
О каких нарушения идет речь?
где же вы эксперты были когда новостройка на ул Заводской возводилась, сколько он простоял и дал течь и трещину?
Дед у них виноват, позорники
15 9
Наспех, за полгода построенные дома на 2й ЗАВОДСКОЙ мастерами из ближнего зарубежья в лютую зиму из блоков и плит с разрушенных сельских ферм , с большим перечнем отклонений от проекта и многочисленными нарушениями технологии строительства почти сразу начали разрушаться! А менеджеры администрации во всех грехах нагло обвиняли многострадальных жильцов- текла кровля, а это жильцы жарили шашлыки и устраивали дискотеки на ней и каблуками ее повредили! Когда добились экспертизы, оказалось, что там не было даже стяжки и плиты все дырявые! Подвалы топило стоками — а это жильцы не умеют пользоваться унитазами и бросают в них полотенца, халаты и даже куриц… Когда обследовали фотороботом канализацию- она выполнена из кусков водопроводных!!!! труб, нет угла уклона от домов, глубина колодцев полметра вместо положенных 1,8м да еще и стоки уходят самотеком без повысительных насосов!!! Теперь трещины на несущих стенах и фундаменте, разрушаются блоки в подвале- а это жильцы неправильно содержат дом-заявляли даже в областгом правительстве! Почти 4!!! года старшая по дому, дай бог ей здоровья,сил и терпения, добивалась экспертизы стоимостью около миллиона- а это жильцы должны собрать и оплатить — терзали ее в горадминистрации! Молодец, добилась проведения экспертизы за счет бюджета!!! Вроде 2я началась уже. Хоть бы успели, такой дом упадет точно не без жертв и большой трагедии.
15 3
Хозяевам и особенно дедушке, наверняка участник ВОВ, искренние сочувствия за такое горе, тем более перед праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ и днем рождения. Обращайтесь с жалобой на администрацию в прокуратуру за бездействие, волокиту и бюрократию и допущение этой ситуации, в федеральные каналы ТВ., поезжайте на прием к губернатору и требуйте предоставления отдельных и постоянных квартир для семей сыновей и уж тем более дедушки!
5 5
С математикой как у вас? Дедушке- 78 лет, под стол пешком ходил в войну http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/27/350823-sterezhet-ot-maroderov-ruxnuvshij-dom-78-letnij-xozyain-v-berdske
1 0
А поччему экспертиза 2я на 2й Заводской??? Там и без нее все всем понятно! Или опять волокита, бюрократия и упорно ждем масштабной трагедии? При такой нерасторопной и некомпетентной администрации одна надежда у обреченных жильцов на Бога…
5 4
В Новосибирске тоже при строительстве высотки асфальт ушел под землю и тоже из-за неправильно расположенных свай,которые не давали уходить грунтовым водам и здесь тоже самое- приемка дома,я так думаю,должна происходить в несколько этапов,начиная с правильно расположенных свай,далее …правильно залитого фундамента и т.д. А у нас приемка домов в эксплуатацию идет,когда люди уже живут там.Конечно же,высотки строят с БОЛЬШИМИ нарушениями.
3 1
какие вы все злые
3 0