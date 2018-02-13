«Новый мусорный полигон для Бердска появится в районе Лебедевки»

Новый мусорный полигон может появится в районе Лебедёвки, в 8 км от поселка Вега, но не возле поселка Маяк, как предполагалось ранее. Об этом сообщила вице-мэр Лариса Степанова сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по промышленности горсовета Бердска. Она объяснила, что площадка для сбора и сортировки мусора входит в территориальную схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Однако сам проект пока находится в стадии разработки. Более того, в ходе работы комитета выяснилось, что пока неясно, как будут рассчитывать тариф по новой терсхеме.

— Сейчас схемой обращения с ТБО занимается директор АО «Экооператор», и пока схема носит предварительный характер. Они просчитывают варианты, но город Бердск и Искимский раной попали в эту схему. Областной бюджет уже предусмотрел денежные средства, но только для районов, которым необходимо создать полигоны по сбору мусора, не по утилизации. Как бы перевалочные базы. Исктимский район пока заявку не подал, но будут подавать на формирование участка напротив Лебедевки. Это больше 8 км от поселка Вега, — рассказала Лариса Степанова.

Депутат Елена Белова спросила, какие «плюсы» Бердску гарантирует строительство нового полигона. Вице-мэр Александр Тужик объяснил: если Бердск и Искитим не попадут в терсхему, то мусор придется возить на другие, отдаленные площадки для сбора ТБО. А это может сказаться на тарифе для бердчан. И хотя «Экооператор» обещает единый тариф для всей Новосибирской области, неизвестно, сможет ли область компенсировать затраты на вывоз мусора из дальних районов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», площадку для сбора и сортировки мусора построят в рамках территориальной схемы развития региона. Сегодня она находится в стадии актуализации. На переходный период будет действовать полигон, существующий ныне в Бердске, построенный еще в 60-х годах прошлого века. По оценке специалистов объем скопившегося в бердском полигоне ТБО оходов сравним с 9-этажным домом.

— В дальнейшем, в пятилетней перспективе, для Исктимского района и Бердска построят отдельный объект с современной сортировкой. Когда ваш нынешний полигон заполнится до проектной отметки, — объяснила Лариса Анисмова, директор «Экооператора».

В региональном штабе ОНФ по Новосибирской области ранее рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что территориальную схему размещения отходов и строительство нового полигона между Бердском и Искитимом еще предстоит утверждать. И для этого будут проводить публичные слушания. По словам члена регионального штаба Светланы Заикиной, пока к ним не поступало жалоб от жителей Бердска по поводу перспектив нового полигона.