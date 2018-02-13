Новый мусорный полигон для Бердска появится в районе Лебедевки
Перерабатывающая станция будет находится в 8 км от поселка Вега, который сейчас буквально живет на свалке. «Промышленной свалки» в районе п. Маяк не будет.
13.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер. Среда. Бердск10 коммент.
Бердская свалка обычно дымит в сторону поселка Вега
Новый мусорный полигон может появится в районе Лебедёвки, в 8 км от поселка Вега, но не возле поселка Маяк, как предполагалось ранее. Об этом сообщила вице-мэр Лариса Степанова сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по промышленности горсовета Бердска. Она объяснила, что площадка для сбора и сортировки мусора входит в территориальную схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Однако сам проект пока находится в стадии разработки. Более того, в ходе работы комитета выяснилось, что пока неясно, как будут рассчитывать тариф по новой терсхеме.
— Сейчас схемой обращения с ТБО занимается директор АО «Экооператор», и пока схема носит предварительный характер. Они просчитывают варианты, но город Бердск и Искимский раной попали в эту схему. Областной бюджет уже предусмотрел денежные средства, но только для районов, которым необходимо создать полигоны по сбору мусора, не по утилизации. Как бы перевалочные базы. Исктимский район пока заявку не подал, но будут подавать на формирование участка напротив Лебедевки. Это больше 8 км от поселка Вега, — рассказала Лариса Степанова.
Депутат Елена Белова спросила, какие «плюсы» Бердску гарантирует строительство нового полигона. Вице-мэр Александр Тужик объяснил: если Бердск и Искитим не попадут в терсхему, то мусор придется возить на другие, отдаленные площадки для сбора ТБО. А это может сказаться на тарифе для бердчан. И хотя «Экооператор» обещает единый тариф для всей Новосибирской области, неизвестно, сможет ли область компенсировать затраты на вывоз мусора из дальних районов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», площадку для сбора и сортировки мусора построят в рамках территориальной схемы развития региона. Сегодня она находится в стадии актуализации. На переходный период будет действовать полигон, существующий ныне в Бердске, построенный еще в 60-х годах прошлого века. По оценке специалистов объем скопившегося в бердском полигоне ТБО оходов сравним с 9-этажным домом.
— В дальнейшем, в пятилетней перспективе, для Исктимского района и Бердска построят отдельный объект с современной сортировкой. Когда ваш нынешний полигон заполнится до проектной отметки, — объяснила Лариса Анисмова, директор «Экооператора».
В региональном штабе ОНФ по Новосибирской области ранее рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что территориальную схему размещения отходов и строительство нового полигона между Бердском и Искитимом еще предстоит утверждать. И для этого будут проводить публичные слушания. По словам члена регионального штаба Светланы Заикиной, пока к ним не поступало жалоб от жителей Бердска по поводу перспектив нового полигона.
Лариса Степановна, написано в тексте. Это кто?
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А Тужику что, он временьщик! Скоро уедет в Новосибирск, а вы задыхайтесь. Мало у нас асматиков?
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Сочувствую лебедевцам. Говном несет, будет ещё свалкой.
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«Новый мусорный полигон для Бердска появится в районе Лебедевки»
хрен редьки не слаще
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«…будут подавать на формирование участка напротив Лебедевки.» Это в какую же сторону напротив Лебедевки.Конкретнее можно обозначить,Лариса Степановна? «… «Промышленной свалки» в районе п. Маяк не будет…» А что это будет — сортировочный мусорный узел? Чем он отличается от свалки? А если еще учесть расширение Академгородка https://news.ngs.ru/more/53521621/,то мало Бердску не покажется
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Маяк как раз и расположен напротив Лебедевки.С одной стороны Лебедевки р.Бердь,с другой п.Вега (от которого свалка переедет на 8 км).С третьей стороны Искитим.Так что для свалки облюбовали чинуши место рядом с Бердском через трассу напротив Лебедевки.Теперь вот тянут время,чтобы утвердили эту территорию,а после утверждения ничего изменить нельзя будет.Маяковцы,просыпайтесь,вас в свалку превращают.
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Маяк напротив Сельской. Лебедевка между Сельской и Искитимом.
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Это вредительство для Бердска. Задохнемся совсем. Потом больше на поддержание здоровья и лечение денег уйдет, в сравнении с повышенными тарифами. Не по-хозяйски работают бердские чиновники, себе и своим детям во вред.
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А как же дачники? Задохнуться, а их там много. Вот вам и свежий воздух будет.=-O Всё делается во благо народа.
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Как хорошо что я там дачу не купила,а были варианты неплохие,но как только дыхнуло свалкой,сразу передумала..как почувствовала,что ещё хуже будет..
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