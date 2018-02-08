Строительство мусорной свалки между Бердском и Искитимом обсудят с народом

В региональном штабе ОНФ по Новосибирской области объяснили, что территориальную схему размещения отходов, и строительство нового полигона между Бердском и Искитимом еще будут утверждать. И для этого будут проводить публичные слушания. Более того. По словам члена регионального штаба Светланы Заикиной, пока к ним не поступало жалоб от жителей Бердска по поводу перспектив нового полигона.

— Район расположения выбирали в МинЖКХ области. Возможно, потому что это место наиболее удобно по величине «плеча», чтобы собирать мусор со всей территории кластера. Я думаю, что вопрос еще и в расположении участка, что не переводить землю из одной категории в другую, скорее всего там был подходящий участок, — рассказал Светлана Заикина.

Она также отметила, что обращений в Народный фронт против строительства полигона не было.

— По Бердску вопросы были в рамках проекта «Генеральная уборка» по несанкционированным свалкам и по существующему ныне полигону, — объяснила он.

Как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск», современный мусорный полигон с сортировкой отходов могут построить в течение 5 лет между Бердском и Искитимом. Об этом сообщила корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» директор компании разработчика территориальной схемы размещения отходов АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Она объяснила, что этот объект введут в эксплуатацию после того, как существующий бердский полигон твердых бытовых отходов заполнится.