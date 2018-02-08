Строительство мусорной свалки между Бердском и Искитимом обсудят с народом
Территориальную схему размещения отходов, куда входит новый полигон, еще нужно утвердить.
8.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер. Среда. Бердск7 коммент.
Существующая бердская свалка скоро исчерпает свои возможности
В региональном штабе ОНФ по Новосибирской области объяснили, что территориальную схему размещения отходов, и строительство нового полигона между Бердском и Искитимом еще будут утверждать. И для этого будут проводить публичные слушания. Более того. По словам члена регионального штаба Светланы Заикиной, пока к ним не поступало жалоб от жителей Бердска по поводу перспектив нового полигона.
— Район расположения выбирали в МинЖКХ области. Возможно, потому что это место наиболее удобно по величине «плеча», чтобы собирать мусор со всей территории кластера. Я думаю, что вопрос еще и в расположении участка, что не переводить землю из одной категории в другую, скорее всего там был подходящий участок, — рассказал Светлана Заикина.
Она также отметила, что обращений в Народный фронт против строительства полигона не было.
— По Бердску вопросы были в рамках проекта «Генеральная уборка» по несанкционированным свалкам и по существующему ныне полигону, — объяснила он.
Как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск», современный мусорный полигон с сортировкой отходов могут построить в течение 5 лет между Бердском и Искитимом. Об этом сообщила корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» директор компании разработчика территориальной схемы размещения отходов АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Она объяснила, что этот объект введут в эксплуатацию после того, как существующий бердский полигон твердых бытовых отходов заполнится.
Под Искитимом множество выработанных глубоких карьеров.
Их вырабатывали многими десятилетиями.
Но «зеленые» разрешают их засыпать только землей.
Пары карьеров хватит, чтобы удоблетворить все запросы по складированию переработанного мусора на многие годы.
Но почему-то нужно складировать мусор на землю, убивая всё живое вокруг, да ещё в непосредственной близости к жилью.
Здесь те же «зеленые» почему то не против.
Масаракш какойто…
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Капец Бердску! Этого нельзя допустить! Итак задыхаемся от одной свалки, ветер часто в сторону Бердска. Теперь еще одна! Уже во всех цивилизованных странах мусороперерабатывающие заводы строят, а мы травим сами себя-открываем свалки. Поселок Вега весь будет в вонючем дыму!
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Капец Бердску! Этого нельзя допустить! Нас и так постоянно травят одной свалкой, дым от горящей свалки часто идет на Бердск. Так еще одну хотят сделать! Во всех цивилизованнных странах строят мусороперерабатывающие заводы, а мы травим сами себя свалками. Поселок Вега так вообще задохнется от свалок.
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Надо нам писать жалобы этой Заикиной! И в народный фронт тоже!
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Если нас спрашивают конечно НЕТв ы дождетесесь когда мы заорем НЕТ НЕТ НЕТ Свалка нафиг нам нужна
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Без свалки тоже не обойтись. если она будет от города достаточно далеко а не как сейчас в черте, это будет хорошо
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А народ у нас это представители народа которые будут поставлены местными чиновниами и защищать их интересы . КАк управляющие по домам защищают интересы жкх — Это баба Валя , тётя Шура , Вера Леонидовна сестра бабы Вали из третьего подъезда , и какой нибудь дядя Лёша у которого одного гараж во дворе .
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