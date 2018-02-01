СК: Проценко попал под влияние криминального авторитета Григорьева из Бердска
СК просит суд отправить в СИЗО главу отдела МВД по Бердску, подозреваемого в мошенничестве с землей, так как он имеет связи в криминальных и властных кругах. Его зять работает в управлении земельных отношений мэрии.
1.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Елены Медведевой19 коммент.
Сергей Проценко в суде
После часового перерыва возобновилось заседание суда по избранию меры пресечения главному полицейскому Бердска Сергею Проценко. Его, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подозревают в мошенничестве с земельным участком, оформленным на его дочь. Екатерина Песляк тоже стала фигурантом уголовного дела. И ей тоже сегодня, 1 февраля, суд определит меру пресечения по ходатайству СК. Обоих привезли в суд под конвоем и в наручниках к 14.00.
Адвокат в судебном заседании ходатайствовал о приобщение к делу выписки из медкарты, свидетельствующей о том, что у Сергея Проценко гипертония. А также факт вызова фельдшера в изолятор временного содержания после задержания Проценко 30 января.
Помощник прокурора Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, отметила, что Проценко при допросе сразу после задержания вины не признал, от дачи показаний отказался. Также она сообщила, что, по данным ФСБ, у него есть связи в криминальных кругах и в органах власти. И запросила меру пресечения в виде заключения под стражу.
Представитель Следственного комитета также подтвердила, что Проценко попал в свое время под влияние бердского криминального авторитета Григорьева, и сейчас поддерживает с ними отношения.
— Эта ОПГ занимается незаконной продажей древесины. И он может оказать влияние на свидетелей через этих людей, — заявила замруководителя следственного отдела СКР по Бердску Вера Шаванова.
Она также заметила, что у Сергея Проценко хорошие отношения с мэром. Возможно, что в ходе следствия выяснится причастность к преступлению должностных лиц администрации.
Шаванова указала в том числе и на то, что зять Проценко работает в отделе земельных отношений мэрии.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Песляк, однофамилец дочери Проценко Екатерины Песляк занимет должность заместителя начальника управления земельных отношений.
Следственный комитет запросил меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.
Напомним, что в отношении Сергея Проценко и Екатерины Песляк возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что они провернули мошенническую схему, получив по аукциону участок земли в лесной зоне Нового поселка за 11 тыс. рублей, пообещав заплатить в бюджет Бердска 4 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Ух ты!))
И утренний сгоревший дом начальника отдела по профилактике коррупционных правонарушений и внутренней безопасности мэрии Бердска Евгения Глушкова и связь с криминальным авторитетом Григорьевым…)))
сюжет набирает скорость …
а третья серия этого ментовского сериала скоро выйдет?
Пошел за попкорном …)))))))
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Так это Глушкова дом сгорел ? Вот так радость у меня)))
6 20
закроют, к гадалке не ходи
16 2
А, так вот же анонс третьей серии : )))
«Она также заметила, что у Сергея Проценко хорошие отношения с мэром. Возможно, что в ходе следствия выяснится причастность преступления должностных лиц администрации. »
а интересного человечка к нам прислали , Травникова , а? начать топить прежнюю элиту с убирания её доверенных людей — старый проверенный ход карьеристов
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Представитель следственного комитета
……Эта опг занимается незаконной продажей древесины….
А они почему не на скамье подсудимых …?!
44 0
Любой нормальный опер знаком с криминалитетом города, где работает, иначе какой он опер. И если Проценко такой криминальный, как же он дослужился до полковника и начальника отдела. При таком раскладе СК все оперативники России злодеи, ведь они тоже наверняка знакомы с «авторитетами» и другими нехорошими гражданами своих регионов. Так можно обвинять в чём угодно. Вопрос по факту мошенничества, вот по нему говорите, остальное вода….
26 16
После такого, точно закроют.
Необходимо срочно проверить главу города на коррупционную составляющую.
25 1
Если пожар в доме бердского чиновника связан с арестом, то так и до кущевки может дело дойти.
24 0
Что-то обиженная фраза только только назначенного Шестернина про паленый коньяк в Бердске вспоминается. И, возможно, при чем тут Григорьев и начальник полиции..
11 1
Я чего то ничего не понимаю… Песляк в мэрии-зять Проценко??? Что значит определение- однофамилец дочери? Можно по русски написать-этот зам. Начальника управления по земельным отношениям- муж дочери Проценко или действительно просто однофамилец?
18 1
Передел сфер влияния?
7 5
Вот Александр Борисович удивиться, что у него есть такой «друг»
5 5
А чего удивляться? Предыдущий был например любитель по злачным местам с местными авторитетами и девочками «отдыхать» от дел скорбных, вроде как??! Там его СОБР и положил на пол — в кителе при погонах! Поищи на КСБ: и фотки, и видео есть.
8 3
Гость — авторитет и людоед не одно и то же ( хотя у последних денег поболее).
2 2
Всех авторитетов в вагон (ы) и на Колыму. (ну и людоедов тоже)
2 0
У нас в городе все знают что как и где, но н кто с этим ничегт не делает. менты все знакомы с криминалитетом, это к бабке не ходи. Мне друг рассказывал как по делу какомуто мелкому проходил подозреваемым, его из дома забрал опер на белой камри и всю дорогу пел ему.про то что несобирается всю жизнь быть ментом, что нужно знать нужных людей чтобы не жить бедно. После таких разговорчиков вообще стараюсь улицу пушкина обходить стороной
7 4
может это метод такой чтобы на разговор подозреваемого вывести, но всеравно настораживает
2 1
На белой камри все знают этого человека , и все удивляются его таланту кто знает тот поймет
6 0
Ну если зять с дочерью что то провернули,папа причем.
2 5