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СК: Проценко попал под влияние криминального авторитета Григорьева из Бердска

СК просит суд отправить в СИЗО главу отдела МВД по Бердску, подозреваемого в мошенничестве с землей, так как он имеет связи в криминальных и властных кругах. Его зять работает в управлении земельных отношений мэрии.

1.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 19 коммент.

СК: Проценко попал под влияние криминального авторитета Григорьева из Бердска

Сергей Проценко в суде

После часового перерыва возобновилось заседание суда по избранию меры пресечения главному полицейскому Бердска Сергею Проценко. Его, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подозревают в мошенничестве с земельным участком, оформленным на его дочь. Екатерина Песляк тоже стала фигурантом уголовного дела. И ей тоже сегодня, 1 февраля, суд определит меру пресечения по ходатайству СК. Обоих привезли в суд под конвоем и в наручниках к 14.00.

Адвокат в судебном заседании ходатайствовал о приобщение к делу выписки из медкарты, свидетельствующей о том, что у Сергея Проценко гипертония. А также факт вызова фельдшера в изолятор временного содержания после задержания Проценко 30 января.

Помощник прокурора Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, отметила, что Проценко при допросе сразу после задержания вины не признал, от дачи показаний отказался. Также она сообщила, что, по данным ФСБ, у него есть связи в криминальных кругах и в органах власти. И запросила меру пресечения в виде заключения под стражу.

Представитель Следственного комитета также подтвердила, что Проценко попал в свое время под влияние бердского криминального авторитета Григорьева, и сейчас поддерживает с ними отношения.

— Эта ОПГ занимается незаконной продажей древесины. И он может оказать влияние на свидетелей через этих людей, — заявила замруководителя следственного отдела СКР по Бердску Вера Шаванова.

Она также заметила, что у Сергея Проценко хорошие отношения с мэром. Возможно, что в ходе следствия выяснится причастность к преступлению должностных лиц администрации.

Шаванова указала в том числе и на то, что зять Проценко работает в отделе земельных отношений мэрии.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Песляк, однофамилец дочери Проценко Екатерины Песляк занимет должность заместителя начальника управления земельных отношений.

Следственный комитет запросил меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.

Напомним, что в отношении Сергея Проценко и Екатерины Песляк возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что они провернули мошенническую схему, получив по аукциону участок земли в лесной зоне Нового поселка за 11 тыс. рублей, пообещав заплатить в бюджет Бердска 4 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(19) Комментариев

  1. Аноним

    Ух ты!))
    И утренний сгоревший дом начальника отдела по профилактике коррупционных правонарушений и внутренней безопасности мэрии Бердска Евгения Глушкова и связь с криминальным авторитетом Григорьевым…)))
    сюжет набирает скорость …
    а третья серия этого ментовского сериала скоро выйдет?
    Пошел за попкорном …)))))))

    Thumb up 39 Thumb down 2

  2. Аноним

    закроют, к гадалке не ходи :-D

    Thumb up 16 Thumb down 2

  3. Аноним

    А, так вот же анонс третьей серии : )))
    «Она также заметила, что у Сергея Проценко хорошие отношения с мэром. Возможно, что в ходе следствия выяснится причастность преступления должностных лиц администрации. »
    *DANCE* а интересного человечка к нам прислали , Травникова , а? начать топить прежнюю элиту с убирания её доверенных людей — старый проверенный ход карьеристов :-D

    Thumb up 26 Thumb down 2

  4. ПЕНС

    Представитель следственного комитета
    ……Эта опг занимается незаконной продажей древесины….

    А они почему не на скамье подсудимых …?!

    Thumb up 44 Thumb down 0

  5. Аноним

    Любой нормальный опер знаком с криминалитетом города, где работает, иначе какой он опер. И если Проценко такой криминальный, как же он дослужился до полковника и начальника отдела. При таком раскладе СК все оперативники России злодеи, ведь они тоже наверняка знакомы с «авторитетами» и другими нехорошими гражданами своих регионов. Так можно обвинять в чём угодно. Вопрос по факту мошенничества, вот по нему говорите, остальное вода….

    Thumb up 26 Thumb down 16

  6. БардакОбамович

    После такого, точно закроют.
    Необходимо срочно проверить главу города на коррупционную составляющую.

    Thumb up 25 Thumb down 1

  7. Аноним

    Если пожар в доме бердского чиновника связан с арестом, то так и до кущевки может дело дойти.

    Thumb up 24 Thumb down 0

  8. Аноним

    Что-то обиженная фраза только только назначенного Шестернина про паленый коньяк в Бердске вспоминается. И, возможно, при чем тут Григорьев и начальник полиции..

    Thumb up 11 Thumb down 1

  9. Аноним

    Я чего то ничего не понимаю… Песляк в мэрии-зять Проценко??? Что значит определение- однофамилец дочери? Можно по русски написать-этот зам. Начальника управления по земельным отношениям- муж дочери Проценко или действительно просто однофамилец?

    Thumb up 18 Thumb down 1

  10. Аноним

    Передел сфер влияния?

    Thumb up 7 Thumb down 5

  11. Аноним

    Вот Александр Борисович удивиться, что у него есть такой «друг» *LOL*

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    • Гость

      А чего удивляться? Предыдущий был например любитель по злачным местам с местными авторитетами и девочками «отдыхать» от дел скорбных, вроде как??! Там его СОБР и положил на пол — в кителе при погонах! Поищи на КСБ: и фотки, и видео есть. :( :( :(

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  12. бердчанин

    У нас в городе все знают что как и где, но н кто с этим ничегт не делает. менты все знакомы с криминалитетом, это к бабке не ходи. Мне друг рассказывал как по делу какомуто мелкому проходил подозреваемым, его из дома забрал опер на белой камри и всю дорогу пел ему.про то что несобирается всю жизнь быть ментом, что нужно знать нужных людей чтобы не жить бедно. После таких разговорчиков вообще стараюсь улицу пушкина обходить стороной

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  13. aleks

    Ну если зять с дочерью что то провернули,папа причем.

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