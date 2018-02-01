СК: Проценко попал под влияние криминального авторитета Григорьева из Бердска

После часового перерыва возобновилось заседание суда по избранию меры пресечения главному полицейскому Бердска Сергею Проценко. Его, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подозревают в мошенничестве с земельным участком, оформленным на его дочь. Екатерина Песляк тоже стала фигурантом уголовного дела. И ей тоже сегодня, 1 февраля, суд определит меру пресечения по ходатайству СК. Обоих привезли в суд под конвоем и в наручниках к 14.00.

Адвокат в судебном заседании ходатайствовал о приобщение к делу выписки из медкарты, свидетельствующей о том, что у Сергея Проценко гипертония. А также факт вызова фельдшера в изолятор временного содержания после задержания Проценко 30 января.

Помощник прокурора Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, отметила, что Проценко при допросе сразу после задержания вины не признал, от дачи показаний отказался. Также она сообщила, что, по данным ФСБ, у него есть связи в криминальных кругах и в органах власти. И запросила меру пресечения в виде заключения под стражу.

Представитель Следственного комитета также подтвердила, что Проценко попал в свое время под влияние бердского криминального авторитета Григорьева, и сейчас поддерживает с ними отношения.

— Эта ОПГ занимается незаконной продажей древесины. И он может оказать влияние на свидетелей через этих людей, — заявила замруководителя следственного отдела СКР по Бердску Вера Шаванова.

Она также заметила, что у Сергея Проценко хорошие отношения с мэром. Возможно, что в ходе следствия выяснится причастность к преступлению должностных лиц администрации.

Шаванова указала в том числе и на то, что зять Проценко работает в отделе земельных отношений мэрии.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Песляк, однофамилец дочери Проценко Екатерины Песляк занимет должность заместителя начальника управления земельных отношений.

Следственный комитет запросил меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.

Напомним, что в отношении Сергея Проценко и Екатерины Песляк возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что они провернули мошенническую схему, получив по аукциону участок земли в лесной зоне Нового поселка за 11 тыс. рублей, пообещав заплатить в бюджет Бердска 4 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».