100 млн рублей потратит бизнесмен Илющенко на строительство «Бердского острога» в Бердске

Исторический парк «Бердский острог» откроют в начале июня 2018 года в Бердске.

Бизнесмен Александр Илющенко 27 декабря представил проект парка «Бердский острог» бердскому совету старейшин.

— Документов по «Бердскому острогу» ни в музеях, ни в архивах не сохранилось, поэтому сегодня это некий собирательный образ, при строительстве которого мы консультировались с ведущими учеными в этой области, — рассказал Александр Илющенко.

Илющенко признался, что ему хотелось бы развеять миф, прозвучавший в СМИ о том, что после завершения строительства «Бердский острог» разберут на бани.

— Не знаю, у кого такая экономика в глазах, но бани строить проще — из другого материала и сразу. Мы делаем проект. Проект, который должен быть визитной карточкой Бердска. Мы на это очень надеемся. Думаю, что мы воплотим все наши мысли, и это будет парк семейного отдыха, в который будут приходить семьями, и проводить там время. В качестве наполнения парка мы предусматриваем мастер-классы, — отметил Илющенко.

Александр Илющенко показал на схеме, где в «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестиваля и другие культурные мероприятия любого уровня, уверен Александр Петрович.

Старейшины отметили, что в свое время у туристического центра «Юность» был проект острога. Они поинтересовались у Илющенко, взял ли он что-то из него в свой проект.

— Действительно, тот проект существовал, мы его смотрели. Я смотрел его с точки зрения коммерческого подхода. Парки, которые я видел в нашей стране и за рубежом, они основаны на том, что они должны иметь большую территорию. Семья, которая пришла, должна провести там 3-4 часа в заинтересованной атмосфере. Тот проект, который был сделан, рассчитан на небольшую территорию. Я тогда высказал свою точку зрения не по наполнению. Я считаю, что они тогда сделали хорошую детскую площадку. Но нужно было привлечь туристов, чтобы они приехали туда и поучаствовали в деятельности острога, погрузились в его атмосферу. Но такого там не было. Я тогда сказал, что в этом проекте я бы не участвовал, так как у него нет будущего, — объяснил Илющенко.

— Кузница будут с кузнецом, конюшня с конем, или пиво будете там продавать? — поинтересовался член совета старейшин Николай Ярманов.

По словам Илющенко, в самой кузнице разместится мастерская, а мастер будет работать под навесом. Что касается конюшни, то там помимо лошадей разместятся и другие домашние животные.

— Это будет не контактный зоопарк, а имитация того времени. Кстати, на территории острога уже второй год живет козел. Всех собак на территории гоняет, — пояснил Александр Петрович.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет, уверил бизнесмен.

Автор видео Галина Панчева



Бердчан интересовал вопрос: проработаны ли подъездные пути с трассы к «Бердскому острогу»?

Подъездные пути предусмотрены с улицы Попова. Подъезд будет организован на автобусах, ответил Илющенко.

— А как же вы будете ловить туристов с трассы?

— Ловить мы никого не предполагаем. Сегодня есть интернет и все прочее, которое работает. Взять парк семейного отдыха на берегу. Информация настолько быстро распространяется, что в солнечный жаркий день мы собираем до 4000 человек. Поэтому я предполагаю, что в хороший день, наполненный интересной программой, мы должны собирать такое же количество посетителей в «Бердском остроге», — рассуждал Илющенко.

Автор видео Галина Панчева



Вопросы старейшин коснулись и того, бесплатным или платным будет вход на территорию «Бердского острога».

Вход, неограниченный по времени, будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет могли бы бесплатно пропускать в парк малообеспеченные слои населения, предположил Илющенко.

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.

— Какое количество персонала будет обслуживать парк? — задал вопрос один из старожилов.

— Текущий обслуживающий персонал будет составлять порядка 10 человек. Персонал, который будет работать по наполнению творческому, будет зависеть от мероприятий, — пояснил Илющенко.

— Это размытый ответ. Потому что сама задумка предполагает достаточно квалифицированные кадры: гидов, историков. Которые могли бы не просто выполнять ваши задумки, но и пошире подходить к этой идее.

Автор видео Галина Панчева



— Штатное расписание — 10 человек. Это, условно говоря, охранник, дворник, разнорабочий. Но когда происходит праздник, там может работать и 100 человек.

— А где вы будете искать историка или гида, когда к вам придет 4000 человек?

— Эта трудная задача — задача нашего коллектива.

— Речь напрашивается о каком-то постоянном контингенте. По наполнению — это уже какой-то вокзальный вариант получается. Это мое мнение. Я хочу, чтобы вы подумали об этом.

Александр Илющенко парировал: в парке семейного отдыха 4000 посетителей обслуживает 15 человек.

Стоимость входного билета 100-200 рублей. Если содержать в штате на постоянной основе 100 человек, то никакой экономики не получится, аргументировал бизнесмен.