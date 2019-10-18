В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Здравствуйте.При оплате коммунальный услуг за сентябрь 2019 года обнаружила платеж 45 рулей за страхование гражданской ответственности и помещения. У меня дом в ипотеке и страховка обязательна.Зачем мне еще одна страховка?
Обнаружила в платежке 45 рулей за страхование гражданской ответственности и помещения
10:32 18.10.2019
У меня дом в ипотеке и страховка обязательна. Зачем мне еще одна страховка?
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
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Обнаружила в платежке 45 рулей за страхование гражданской ответственности и помещения
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