Обнаружила в платежке 45 рулей за страхование гражданской ответственности и помещения

У меня дом в ипотеке и страховка обязательна. Зачем мне еще одна страховка?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Здравствуйте.При оплате коммунальный услуг за сентябрь 2019 года обнаружила платеж 45 рулей за страхование гражданской ответственности и помещения. У меня дом в ипотеке и страховка обязательна.Зачем мне еще одна страховка?

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