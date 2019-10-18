Утром 18 октября в Бердске выпал первый снег. еле заметные снежинки кружатся в медленном танце над городом. спешащие по своим делам горожане, поглубже ныряют в шарфы и теплые одежды — на улице заметно похолодало. Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра России, 18 октября дневная температура воздуха составит 2 градуса тепла. Ночью же будет -2 градуса по Цельсию. В ночь с 19 на 20 октября похолодает еще на три градуса. Но 24 октября воздух снова прогреется до 7 градусов тепла. Однако снег будет идти две ночи подряд — 23 и 24 октября.
Первый снег выпал в Бердске
09:55 18.10.2019,
Еле заметные снежинки в медленном танце кружатся над городом. На улице заметно похолодало.
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