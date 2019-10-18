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Рвет трубы: Нет горячей воды в детсадах, школе и 10 высотках Микрорайона и центра Бердска

12:11 18.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Комбинат бытовых услуг произведят плановую чистку водоподогревателей на ЦТП-10, ремонтирует ЦТП-4а, а также меняют трубы дома № 5 по ул. Горького.

Рвет трубы: Нет горячей воды в детсадах, школе и 10 высотках Микрорайона и центра Бердска
Чистка на ЦТП-10 — плановая

Не прошло и суток, как в Бердске снова произошла коммунальная авария. На сей раз дефект произошел на трубопроводе горячего водоснабжения. Без горячей воды остались 9 многоквартирных домов в Микрорайоне Бердска. Эти дома подпитываются от ЦТП-4а. Воды нет в домах № 30,31,32,33,34,35,36,37,38 по ул. Микрорайон, в детсадах №2 и №15 с 11.30 дня 17 октября до окончания работ.

Заместитель директора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко готов прокомментировать сложившуюся ситуацию в ближайшее время.

Кроме того, в связи с большим физическим износом трубопроводов от длительного срока эксплуатации и многочисленными дефектами производится ремонт участка тепловой сети в районе многоквартирного дома №5 по ул.Горького.

Вчера, 17 октября, произведена замена трубопровода холодного водоснабжения. Далее специалисты Комбината бытовых услуг Бердска произведут замену трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Все ремонтные работы будут закончены ориентировочно до 23 октября.

С 08:00 18 октября до 16 часов дня 25 октября специалисты Комбината бытовых услуг произведут плановую чистку водоподогревателей на ЦТП-10. Из-за этого будут снижены температура и давление горячей воды у потребителей по адресам: ул.Горького 2,4,ул.Комсомольская 40,ул.Ленина 43А, школа № 2 «Спектр», суд Бердска.

Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, чистка плановая. Она не должна доставить ощутимых неудобств жителям 4 многоквартирных домов, воспитанников школы и сотрудникам суда Бердска.

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