Москва в четверг направит ноту протеста Вашингтону

Москва в четверг направила ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Сегодня должны быть отправлены ноты», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.



Замглавы МИД РФ напомнил, что как сотрудники посольства упомянутые граждане США пользуются дипломатическим иммунитетом. «Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами», — сказал он.«Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска, поэтому какие-то административные протоколы, наверное, будут составлены. Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным», — отметил Иванов.Министерство иностранных дел РФ ранее подтвердило, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке. Они уведомили Минобороны РФ о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск.В мэрии Архангельска и в пресс-службе регионального УМВД РИА Новости отказались прокомментировать, уведомляли ли дипломаты США местные власти о своей поездке.

Источник: РИА Новости