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Трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске

09:45 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а вышли на другой станции.

Трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске
Москва в четверг направит ноту протеста Вашингтону

Москва в четверг направила ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«Сегодня должны быть отправлены ноты», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.

Замглавы МИД РФ напомнил, что как сотрудники посольства упомянутые граждане США пользуются дипломатическим иммунитетом. «Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами», — сказал он.
«Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска, поэтому какие-то административные протоколы, наверное, будут составлены. Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным», — отметил Иванов.
Министерство иностранных дел РФ ранее подтвердило, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке. Они уведомили Минобороны РФ о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск.
В мэрии Архангельска и в пресс-службе регионального УМВД РИА Новости отказались прокомментировать, уведомляли ли дипломаты США местные власти о своей поездке.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Может, в гости хотели чай попить.

Аноним, 18 октября 2019 09:49
Интересно девки пляшут: военные атташе США прутся на российский военный объект не имея разрешений,
а в американском посольстве заявили, что желание понять другую страну!
Детский лепет какой то уровня детсада!
Гость, 18 октября 2019 10:10
"-Здравствуй, бабка!
-Здравствуй, американский шпиЁн!"

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