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$9,3 млрд вложила Россия в госбумаги США

09:30 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Крупнейшим держателем госбумаг США третий месяц подряд остается Япония с $1,17 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

$9,3 млрд вложила Россия в госбумаги США
Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд

По данным Минфина США, объем вложений в августе 2019 года составил $9,3 млрд.
Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд. Это следует из опубликованных в среду материалов Минфина США.
На долю долгосрочных облигаций пришлось $3 млрд, а краткосрочных — $6,2 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле прошлого года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. В последний раз увеличение вложений — с $13,1 млрд до $14,5 млрд — было зафиксировано в феврале этого года.

Крупнейшим держателем госбумаг США третий месяц подряд остается Япония с $1,17 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

Источник: ТАСС

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От редакции

А куда еще вкладывать?

Аноним, 18 октября 2019 09:42
Причина, по которой Центробанк РФ вообще держит часть международных резервов в казначейских облигациях США, проста: для обеспечения международной торговли и для выплат по внешним долгам нам нужна значительная подушка безопасности, причём именно в долларах. Хранить же доллары безопаснее всего именно в казначейских облигациях, все другие формы хранения или менее ликвидны или менее надёжны.

А вот то, что Россия уменьшает вложение в эти бумаги и все больше вкладывает в драг.металлы - это хорошо
Новый мэр, 18 октября 2019 10:00
Тупее аргумента я не слышал?
Аноним, 18 октября 2019 10:14
Вы же говорили что у России нет внешних долгов!
Новый мэр, 18 октября 2019 09:48
Это очень патриотично вкладывать в экономику своего врага.
Аноним, 18 октября 2019 09:59
Вы же вкладываете и ничего...

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