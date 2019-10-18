$9,3 млрд вложила Россия в госбумаги США

Крупнейшим держателем госбумаг США третий месяц подряд остается Япония с $1,17 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд

По данным Минфина США, объем вложений в августе 2019 года составил $9,3 млрд.

Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд. Это следует из опубликованных в среду материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3 млрд, а краткосрочных — $6,2 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле прошлого года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. В последний раз увеличение вложений — с $13,1 млрд до $14,5 млрд — было зафиксировано в феврале этого года.

Крупнейшим держателем госбумаг США третий месяц подряд остается Япония с $1,17 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

Источник: ТАСС