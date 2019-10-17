Откройте закрытое 2-е отделение в «Здоровье»! Увеличьте количество дней!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:

Находясь в переполненной бане комплекса «Здоровье» хотелось бы сказать: 1) Закрывать баню на Комсомольской надо было после открытия новой. 2) Откройте в «Здоровье» закрытое 2-е отделение и увеличьте к-во дней работы. Может, кто-то ещё что предложит.