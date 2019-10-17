В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Находясь в переполненной бане комплекса «Здоровье» хотелось бы сказать: 1) Закрывать баню на Комсомольской надо было после открытия новой. 2) Откройте в «Здоровье» закрытое 2-е отделение и увеличьте к-во дней работы. Может, кто-то ещё что предложит.
Откройте закрытое 2-е отделение в «Здоровье»! Увеличьте количество дней!
20:05 17.10.2019
Закрывать баню на Комсомольской надо было после открытия новой.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
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От редакции
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Косяки на сайте! Да, есть. Присылайте сюда инфу о них
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