Как выбрать недорогой интернет в Бердске? У какого провайдера?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:

Народ, подскажите, посоветуйте. Хочу уйти из\»Ростелекома\».Уж больно дорогой интернет. Вот хочу спросить совета. Мысли перейти на инет \»твк\». Кто пользуется, отпишитесь. Стоит ли?