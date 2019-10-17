В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:
Народ, подскажите, посоветуйте. Хочу уйти из\»Ростелекома\».Уж больно дорогой интернет. Вот хочу спросить совета. Мысли перейти на инет \»твк\». Кто пользуется, отпишитесь. Стоит ли?
Как выбрать недорогой интернет в Бердске? У какого провайдера?
19:23 17.10.2019
Кого выбрать? Подскажите!
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кого выбрать?
Как выбрать недорогой интернет в Бердске? У какого провайдера?
19:23 17-10-2019
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