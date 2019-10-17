Смартфон и 23 тыс. рублей с карты украли у пациентки из Бердска после операции в областной клинической больнице

В нейрохирургическом отделении прооперированную пенсионерку перевели в палату, где позже исчез телефон, к которому привязана банковская карта. Новосибирская полиция возбудила уголовное дело.

Оказавшийся в чужих руках телефон полицейским найти не составит труда

Жительницу Бердска Людмилу Ивановну 2 октября положили в областную клиническую больницу Новосибирска. В нейрохирургическом отделении 60-летней женщине в тот же день сделали операцию и перевели в отдельную палату.

— Она лежала одна, к ней заходила медсестра, ставила обезболивающие. А телефон — дорогущий смартфон — Люда положила на тумбочку. И он пропал. Я звоню: «Люда, Люда, как ты себя чувствуешь?». А там какой-то чужой женский голос раздается: «Я не могу говорить, мне некогда». Говорит, что позже перезвонит. Но я же понимаю, что не Людмила отвечает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Георгиевна, родственница пациентки.

И только через пару дней она узнала, что телефон у сватьи украли прямо в палате. Более того, воры сняли все деньги с карты, привязанной к смартфону.



— Люда пенсию получает на карточку. Что она, беспомощная, могла в тот момент сделать? — сетует Галина Георгиевна.

Она утверждает, что посторонние в палату зайти не могут, так как на входе в облбольницу стоит охрана. А если доступ людям с улицы свободен, тогда зачем такие охранники? Или кто-то из медиков или обслуживающего персонала украл мобильник? Такими вопросами задается родственница потерпевшей.

Теперь пациентка областной клинической больницы действительно имеет такой статус. Она, придя в себя, написала заявление в правоохранительные органы.

— В полицию поступило сообщение о краже сотового телефона, совершенной на территории медицинского учреждения в Кировском районе Новосибирска. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 158 УК РФ — кража. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин сегодня, 17 октября.

По словам Галины Георгиевны, позже на звонки начал отвечать другой голос:

— Я говорю: верните телефон. А там отвечают: «Я так и знала, что он ворованный». Зять тоже попадал на незнакомку и требовал вернуть мобильник.

Особенно она переживает об украденных деньгах. По словам Галины, ее сватья лишилась 23 тыс. рублей. Удалось выяснить, что новый «владелец» смартфона перевел 8 тыс. рублей в Москву, по 1 тыс. в Краснодар и другие города.

— По факту хищения денежных средств с карты жительницы Бердска в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — пояснил Щекотин.

В областной клинической больнице №1 «Курьер. Среда. Бердск» обещали дать комментарий по факту случившегося еще 11 октября. Но до сих пор ответа не последовало. Телефон пресс-секретаря все время молчит.

Людмилу Ивановну уже выписали из больницы домой. Конечно, родные купили ей новый телефон, чтобы быть с ней, перенесшей серьезную операцию, все время на связи. Но они не теряют надежду, что украденный смартфон полицейские найдут и удастся вернуть похищенные с карты деньги. Вору грозит до 2 лет лишения свободы.

справка

Статья 158 УК РФ. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —

наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.