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Проверил патрон: И застрелил из карабина охотник товарища в лесу под Рязанью

17:45 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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В результате непроизвольного выстрела смертельную травму в шею получил находившийся рядом с машиной водитель.

Проверил патрон: И застрелил из карабина охотник товарища в лесу под Рязанью
Проводится проверка по факту гибели рязанца на охоте

Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели от огнестрельного ранения вечером 16 октября 2019 года жителя города Рязани, 1984 года рождения.

По предварительным данным, в селе Красный угол Сапожковского района во время возвращения с охоты один из охотников, находясь на заднем сиденье остановившегося автомобиля, решил проверить охотничий карабин на наличие патрона в патроннике. В результате непроизвольного выстрела смертельную травму в шею получил находившийся рядом с машиной водитель.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Источник: Следком

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