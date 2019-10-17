17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убивший Ксению Каторгину из-за Ауди Q5 расплакался в суде Екатеринбурга

17:10 17.10.2019 Фото: соцсети
0

42-летний таксист Марат Ахметвалиев попросил прощения у родных Ксении. Двое других обвиняемых, мужчина 1990-го и женщина 1988 года рождения, отказались общаться с журналистами.

Убивший Ксению Каторгину из за Ауди Q5 расплакался в суде Екатеринбурга
Ксению Каторгину убили из-за машины

Один из убийц 27-летней Ксении Каторгиной, таксист Марат Ахметвалиев, расплакался во время судебного заседания. 42-летний мужчина попросил прощения у родных Ксении.

Двое других обвиняемых, мужчина 1990-го и женщина 1988 года рождения, отказались общаться с журналистами.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы. Задержанные признались в содеянном и показали, как убивали женщину.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Раскаивается?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выбрать недорогой интернет в Бердске? У какого провайдера?
19:23 17-10-2019
Как выбрать недорогой интернет в Бердске? У какого провайдера?
Суд идет: Изнасиловал и задушил щенка зоофил-садист в Новосибирске
18:54 17-10-2019
Суд идет: Изнасиловал и задушил щенка зоофил-садист в Новосибирске
Контрацептивы снизили рождаемость на планете
18:35 17-10-2019
Контрацептивы снизили рождаемость на планете
Все о незарегистрированных в РФ психотропных препаратах для детей. Памятка родителям
18:17 17-10-2019
Все о незарегистрированных в РФ психотропных препаратах для детей. Памятка родителям
Как МФЦ: Оказывать госуслуги населению начнут банки в 2020 году
18:10 17-10-2019
Как МФЦ: Оказывать госуслуги населению начнут банки в 2020 году
БердскДля расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть Бердска 2
18:05 17-10-2019
Для расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть Бердска
БердскСмартфон и 23 тыс. рублей с карты украли у пациентки из Бердска после операции в областной клинической больнице
17:54 17-10-2019
Смартфон и 23 тыс. рублей с карты украли у пациентки из Бердска после операции в областной клинической больнице
Жилой дом затопило кровью и останками животных
17:47 17-10-2019
Жилой дом затопило кровью и останками животных
Проверил патрон: И застрелил из карабина охотник товарища в лесу под Рязанью
17:45 17-10-2019
Проверил патрон: И застрелил из карабина охотник товарища в лесу под Рязанью
Въездной турпоток в Россию вырос на 20%
17:35 17-10-2019
Въездной турпоток в Россию вырос на 20%