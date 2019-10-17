Убивший Ксению Каторгину из-за Ауди Q5 расплакался в суде Екатеринбурга

42-летний таксист Марат Ахметвалиев попросил прощения у родных Ксении. Двое других обвиняемых, мужчина 1990-го и женщина 1988 года рождения, отказались общаться с журналистами.

Ксению Каторгину убили из-за машины

Один из убийц 27-летней Ксении Каторгиной, таксист Марат Ахметвалиев, расплакался во время судебного заседания. 42-летний мужчина попросил прощения у родных Ксении.

Двое других обвиняемых, мужчина 1990-го и женщина 1988 года рождения, отказались общаться с журналистами.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы. Задержанные признались в содеянном и показали, как убивали женщину.