Жестокие игры: Швырнул на землю 4-летнего мальчика в защиту своего сына отец в Академгородке

Психолог из Бердска Евгения Коваленко уверена: конфликтов не избежать. Но важно научить детей выходить из таких ситуаций без телесных повреждений. Позиция «мой ребенок — жертва» неправильная. В конфликте всегда виновны обе стороны.

Мальчишки весело играли, пока не повалились на землю

Конфликтные ситуации в жизни каждого человека — не редкость. Зачастую неловкие, а порой и причиняющие психологические травмы ситуации, происходят и среди малышей. Со своей историей в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась экс-бердчанка молодая мама Олеся. По ее словам, папа чужого ребенка сильно напугал ее сына во дворе дома Академгородка.

Психолог из Бердска Евгения Коваленко в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» объяснила, что конфликты — неизбежны. Но каждый родитель занимает позицию, что именно его ребенок прав, выставляя его жертвой. И это неправильно. Впрочем, обо всем по порядку.

Швырнул ребенка на землю

— В одном из дворов нашего интеллигентнейшего центра науки и образования произошел очень плохой инцидент. Для одной из сторон закончившийся психологической травмой, скорее всего на всю жизнь, для меня это точно 100%. Предлагаю подумать, и проанализировать, может быть, каждый из нас увидит себя в этой истории, возможно, задумается, что каждое действие, которое мы совершаем, может иметь необратимые последствие, особенно если они неконтролируемые. Возможно, кто-то извлечет нравоучительную пользу или осознает новую реальность, — написала Олеся 16 октября. — Мы все люди, и у всех есть дети, которые для каждого из нас являются самыми умными, самыми лучшими, самыми, самыми, самыми, присамыми (или нет?). И, конечно же, если наших детей кто-то обижает, мы теряем голову и за себя не отвечаем (или нет?). К сожалению, между детьми бывают конфликты, которые разрешают не дети между собой и даже не родители поссорившихся детей, а, как я теперь знаю, совсем нередко родители одной из сторон и ребенок с другой стороны.

По мнению Олеси, устраивать разборки с ребенком легче и точно успешнее, чем с родителями этого ребенка. Ее история не про разборки между родителями и чужими детьми, даже не про ссоры между детьми, потому что фигурантам конфликта по 4 года.

-История случилась в понедельник 14 октября в одном из дворов дома по Морскому проспекту. Мой сын 4-х лет играл вместе с другим мальчиком на вид того же возраста. Дети прыгали в кучу сухих листьев по очереди, возились. Я еще подумала, мальчишки всегда найдут, как побаловаться и пошалить и была даже рада, что есть еще родители, которые разрешают своим детям прыгать в грязные листья, валяться и дурачиться, как я своему, — рассуждает девушка.

В какой-то момент дети начали играть в догонялки. Сын Олеси догнал сына мужчины и они повалились на землю. Девушка признается: она может что-то напутать, кто и кого повалил на землю, ведь она наблюдала за детской игрой на расстоянии 20 метров.

— Мой ребенок оказался сверху, видимо, придавив мальчика, который стал плакать и кричать. На что папа мальчика в один прыжок за капюшон куртки поднял в воздух моего сына и с силой швырнул на землю. Всё произошло в считанные секунды, я не успела среагировать и как-то повлиять на ситуацию, — вспоминает Олеся.

Молода мама не сразу осознала, что произошло, стояла как вкопанная, пока не услышала, как ее ребенок начал орать. Когда Олеся подошла к своему ребенку, он был описанный, громко плакал и держался за шейку, объясняя, что дядя его поднял за капюшон.

В первую очередь девушка стала успокаивать малыша, говорить, что валить на землю других нельзя, а дядя был не прав. Когда ребенок успокоился, Олеся хотела объясниться с мужчиной, что это не допустимое поведение взрослого мужчины по отношению к маленькому 4-летнему ребенку. Но этого мужчины с сыном уже на площадке не было. Девушка не запомнила, как выглядит «обидчик» и его сын.

— Мужчина, задумайтесь, что вы наделали и адекватно ли вы среагировали. Можете мне не рассказывать про воспитание ребенка, свои ошибки в воспитании я осознала еще, когда шла эти 20 метров к орущему сыну. А вот вы, мужчина, осознали, что сделали? Видимо, тоже да, потому что очень быстро скрылись, как последний трус, оставив орущего ребенка обмоченным и напуганным. Да, не вашего, чужого и, конечно же, я мать-дура — адресует неизвестному обидчику Олеся.

Вечером того же дня, Олеся еще раз объяснила ребенку о недопустимости валить чужих детей на землю. Мальчик сказал, что он все понял. Но он упорно каждый вечер звонит по импровизированному телефону в пульт, вызывает полицию, и рассказывает про плохого дядю, который плохо поступил.

— Знайте, это я так пишу вроде бы как на позитиве. Но мы второй день в шоке и, конечно же, желаем вам добра, всяких благ и процветания. В прошлом моя семья жила в Бердске, городке с очень сильной гражданской позицией, возможно кто-то из управления образованием или психологов сможет поднять вопрос наверху о том, что очень нужны в садах, в школах разъяснительные беседы для родителей, про вот такие вот психологические моменты, когда родители разбираются с детьми или защищают своих детей от других маленьких детей, — подытожила Олеся.

Олеся написала заявление в полицию. Правоохранители по этому инциденту проводят проверку.

Ребенок — не жертва

Так как поступать в подобных ситуациях родителям обеих сторон? Мама 4-х детей, психолог Евгения Коваленко из Бердска в беседе объяснила, что у обоих родителей в этой истории есть ошибочная позиция, что только их ребенок прав. Мама говорит, что мужчина обидел ребенка, транслирует эту позицию своему сыну. Таким настроем Олеся усугубляет ситуацию, настраивает сына на то, что он жертва, а вторая сторона — агрессор. Но для ребенка важнее проанализировать ситуацию: почему так вышло, какое поведение ребенка спровоцировало эту ситуацию.

— Нужно понимать — конфликтов избежать невозможно. Дети только учатся общаться. Взрослые конфликтуют, а дети, естественно, учатся общаться на их примере. Невозможно вырастить ребенка без конфликтов, если он находится со взрослыми. Наша задача не избегать конфликтов, а учить ребенка решать подобные ситуации, выходить из конфликта без телесных повреждений. Некоторые родители пытаются оградить детей от конфликтных ситуаций. Но это не правильно, — поделилась профессиональным взглядом Евгения.

По опыту психолога, очень часто родители принимают однозначно сторону своего ребенка. И тогда договориться и решить конфликт невозможно. Важно понимать — участниками конфликта всегда выступают две стороны.

— Если всегда считать, что «я жертва, а второй человек агрессор и он не прав», то напряженные ситуации в общении со сверстниками никогда не решить. И это еще больше травмирует ребенка. Поведение ребенка, которое привело к такому исходу, не рассматривается. Важно объяснить поведение папы, а не говорить, что он плохой. Конечно, не нужно швырять чужих людей, можно аккуратно поставить ребенка в сторонку. Ведь ребенок мог случайно споткнуться. В этой ситуации мама считает, что ее ребенок однозначно жертва, но и другая сторона считает, что его ребенок жертва. Ведь ребенок Олеси спровоцировал этот конфликт. Мы же не знаем, что увидел папа. Дети бывают душат «противника», хватают друг друга, руку на рот кладут. Может тот ребенок тоже испугался. Важно не подходить к этой ситуации «мой прав, а чужой не прав». Это применимо лишь к тем ситуациям, когда человек просто шел по улице и на него напал человек, — советует Евгения.

По словам психолога, если вторая сторона ведет себя агрессивно, конфликта избежать не удастся. В таких случаях Евгения рекомендует защищать себя и своего ребенка. Но все зависит от ситуации. Дать универсальный совет, как поступить в конфликтной ситуации, невозможно.

— Ситуации бывают разные. Если пьяный папа с бешеными глазами орет на чужую маму, а она не имеет черного пояса тхэквондо, лучше уйти и вызвать полицию. Если же в роли второй стороны вступает «стервозная мама», то нужно поставить ее на место. Но все зависит от людей и ситуации, — посоветовала Евгения Коваленко.

Все же психолог рекомендует избегать ситуаций, когда взрослые ругаются. Ведь малыши не понимают причины такого поведения родителей и пугаются. Во взрослой жизни ребят эти воспоминания могут отразиться не лучшим образом.

— Ребенок, которого неожиданно отшвырнули и наорали, конечно испугался. Я бы рекомендовала пройти психотерапию страхов с психологом, не сидеть с этой травматичной ситуацией. Любые детские страхи лучше проработать в детстве, — порекомендовала Евгения.