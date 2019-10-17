Труп девочки нашли в туалете школы №112 Советского района Новосибирска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 10-классницы. Назначена экспертиза для установления причин смерти школьницы. Предполагают суицид.

Школа №112 находится на ОбьГЭСе

По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

-В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней, — уточнил Чечулин.

По данным паблика АСТ-54, на третьем этаже в туалете школы №112 на ОбьГЭСе, свела счеты с жизнью ученица 10-го класса.

«Возле школы стоит полиция и скорая помощь. Всех детей отпустили домой», — рассказал читатели.

В комментариях сообщают, что девочка была новенькой в школе.

Школа, где произошло ЧП, считается одной из лучших не только в Новосибирске — входит в число топ-100 в России.

Подробности — в ближайшее время.