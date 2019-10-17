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Путин: устранять последствия паводков нужно независимо от праздников

12:00 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов.

Путин: устранять последствия паводков нужно независимо от праздников
Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек

Президент России Владимир Путин заявил, что работой по ликвидации последствий паводков в российских регионах нужно заниматься активно, независимо от предстоящих праздников.
«Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся там различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях», — сказал он на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО.
Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.

Источник: РИА Новости

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