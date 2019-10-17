СК задержал мэра Новочеркасска

Глава администрации Новочеркасска — одного из крупнейших городов в Ростовской области — Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону.

Глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет

С чем связано задержание главы администрации неизвестно.

Глава администрации Новочеркасска — одного из крупнейших городов в Ростовской области — Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в оперативных структурах региона.

«Глава Новочеркасска Зюзин доставлен в СК», — рассказал источник. Он не уточнил, с чем связано задержание главы администрации.

Официальным комментарием о задержании Зюзина от правоохранительных органов ТАСС не располагает. В администрации города не смогли уточнить, где находится глава Новочеркасска. На телефонные звонки Зюзин не ответил.

Зюзин родился в 1965 году в городе Шахты, учился в Азово-Черноморском институте механизации сельского хозяйства в Зернограде и Белгородском университете потребительской кооперации. В разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, являлся мэром ростовского города Зверево. С декабря 2017 года занимает должность главы администрации Новочеркасска.

Источник: ТАСС