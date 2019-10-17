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На смерть сбил 60-летнюю женщину Fiat в Новосибирске

15:15 17.10.2019 Фото: 54.мвд.рф
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Пенсионерка переходила дорогу в сторону остановки вне зоны пешеходного перехода. Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

На смерть сбил 60 летнюю женщину Fiat в Новосибирске
В Калининском районе произошло смертельное ДТП

16 октября в 6.50 в Калининском районе у дома 9 на улице Свечникова водитель автомобиля «Фиат» 1959 года рождения, следовавший по улице Краузе со стороны улицы Кочубея в сторону улицы Свечникова, совершил наезд на 60-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в сторону остановки общественного транспорта вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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