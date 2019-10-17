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Мусорную реформу признала неэффективной Счетная плата

08:15 17.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 321,8 млн рублей (более 90% на реализацию проекта по реформе) возвращены в резервный фонд правительства РФ.

Мусорную реформу признала неэффективной Счетная плата
Счетная палата сочла неэффективными основные показатели реформы мусорной отрасли
Сюжет: Мусорная реформа
Мусорную реформу признала неэффективной Счетная плата

Мусорную реформу признала неэффективной Счетная платаСобрал листву? И прочую растительность? Клади в мешок и только потом относи на мусорку в БердскеЕщё 105 новостей

Эти показатели не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач, считают в ведомстве.
Основные показатели реформы мусорной отрасли, которые отражены в госпрограмме «Охрана окружающей среды» и продублированы в такой же форме в паспорте нацпроекта «Экология», сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты.
«Показатели «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %» и «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %» отражают только факт направления твердых коммунальных отходов (ТКО) на обработку и утилизацию и не будут свидетельствовать о доле обработанных и утилизированных ТКО, что не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении задач», — говорится в материалах контрольного ведомства.

В Счетной палате также отметили, что в госпрограмме нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора мусора. В первую очередь это важно в отношении пищевых отходов, потому что, если отделять их от общего потока, повысится эффективность мусороперерабатывающих предприятий, говорится в заключении.

«По федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке < …> Кроме того, в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 321,8 млн рублей (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») возвращены в резервный фонд правительства РФ», — продолжили в Счетной палате.

Таким образом, запланированные результаты не обоснованы и могут оказаться недостаточными. «Высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления» — резюмировали в ведомстве.

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Источник: ТАСС

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От редакции

Когда начнут думать и считать, а потом делать?

Поросёнок Пётр, 17 октября 2019 09:25
А была ли у нас хотя бы одна эффективная "реформа" за последние 20 лет?......

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