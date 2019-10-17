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Сайты любителей убивать кошек и собак заблокируют без суда

17:12 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Правоохранители без суда закроют ресурс с описанием жестокого обращения с животными.

Сайты любителей убивать кошек и собак заблокируют без суда
Сайты о живодерстве будут блокировать до суда

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату парламента законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.

«Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части оперативного ограничения доступа к информации в сети «Интернет», содержащей материалы жестокого обращения с животными» предусматривает внесудебное, на уровне уполномоченного органа, который будет определен Правительством Российской Федерации, ограничение доступа к информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными», – говорится в пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении РИА Новости).

Депутат отмечает, что введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел.

«В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, на сайтах в сети «Интернет», соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции», – говорится в документе.

Правительство законопроект поддержало.

Источник: РИА Новости

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