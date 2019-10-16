У сбитого полицейским 6-летнего мальчика в крови нашли алкоголь. Отец ребенка погибшего Вани ведет свое расследование

«При первом следователе фамилия водителя, убившего моего сына, была Мельников, а когда следователь поменялся, фамилия тоже изменилась и стала Меньшиков», — рассказал Владимир.

У ребенка в крови обнаружили 0,51 промилле этанола

Сотрудник полиции в Кировской области насмерть сбил шестилетнего мальчика Ваню. Судебная экспертиза показала, что в крови ребенка было 0,51 промилле этанола. Из-за недоверия родственников к результатам исследования дело под свой контроль взял глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин. Отец погибшего ребенка рассказал «360», как до сегодняшнего дня шло расследование.

«Он убил моего единственного сына»

Родители погибшего мальчика развелись, но его отец Владимир постоянно забирал ребенка на лето и на Новый год к себе в Кировскую область. Вот и эти летом Ваня снова поехал к бабушке в село Буйское. 13 июля Владимир был в Нижнем Новгороде, где он работал строителем. О том, что Ваню на смерть сбил автомобиль он узнал от своей матери и тут же отправился домой.

-Когда я приехал к следователю, он мне сказал: «вам все равно надо находить общий язык с этим человеком». Я говорю, что мне с ним разговаривать не о чем, потому что он убил моего ребенка. Он: «ты понимаешь, что он сотрудник полиции?». Я говорю, понимаю, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына ,- говорит Владимир, отец мальчика.

Тогда же Владимир заполнил документ, по которому его признали потерпевшим. По его словам, больше никаких бумаг следователи не предоставили. Тогда же, по мнению собеседника «360», в деле появились странности.

«При первом следователе фамилия водителя, убившего моего сына, была Мельников, а когда следователь поменялся, фамилия тоже изменилась и стала Меньшиков», — рассказал Владимир и отметил, что «Мельников» написано в том самом заявлении о признании его потерпевшим.

«Когда я им позвонил, то они мне сказали, что была допущена ошибка. Больше я от них ничего не слышал», — пояснил Владимир.

Копии документов

Новым следователем, которому передали дело о гибели Вани, стала девушка, рассказал Владимир. По его словам, когда он вошел в кабинет, то увидел документы по технической и химической экспертизе на столе.

Документы с химической экспертизой были готовы 15 августа, а я узнал о ней только 4 октября. До этого они нам не говорили ничего. Техническая экспертиза, как они сказали, она еще не готова, но она лежала там же Владимир Отец мальчика.

Владимир рассказал, что отказался подписывать документ, увидев запись про 0,51 промилле алкоголя.

«Я позвонил юристу знакомому, поговорил с ним. Он сказал, что если она тебе даст вот эти выводы химической экспертизы, тогда расписывайся. Забрал ксерокопию. Ксерокопии всех документов она мне не давала, там доходило вплоть до ругани. И фотографировать она тоже ничего не давала», — поделился Владимир.

Вопросы к следственному эксперименту

На вопрос о том, пытался ли полицейский как-то выйти на связь или извиниться, Владимир сказал, что он вообще не знает того, кто сбил его сына. Проведенный следственный эксперимент тоже вызвал у отца погибшего ребенка вопрос.

Его сыну было шесть лет, но при этом весил мальчик немного: 18−19 килограммов, а ехал в тот злополучный день он на маленьком велосипеде.

«Ребенок, с которым проводили следственный эксперимент, учится во втором или третьем классе. И велосипед у него большой. Я не знаю, чего они хотели доказать. Но, как я понял, они хотели доказать, что превышение было у ребенка, а не у водителя», — поделился отец ребенка.

Из-за того, как шло расследование гибели ребенка, Владимир решил действовать через СМИ и социальные сети. Именно там и появились документы с результатами экспертизы, где говорится, что у ребенка в крови обнаружили 0,51 промилле этанола.



Отец сбитого полицейским ребенка рассказал о расследовании. Недоверие у него вызвал не только алкоголь в крови | Изображение 1 Источник фото: vk.com/overhear_yrchym

Дело под контролем

После того, как о деле стало известно в средствах массовой информации, глава СК Александр Бастрыкин потребовал провести повторные экспертизы и взял дело под контроль.

В сообщении говорится, что информация о 0,51 промилле алкоголя вызвала недоверие у родственников погибшего. Они требуют провести объективное и всестороннее расследование, а также опасаются, что виновник уйдет от ответственности.

Между тем УМВД по Кировской области сообщило, что по факту смертельной аварии, где погиб ребенок уже провели служебную проверку. Сообщение ведомства привел «Интерфакс».

Автомобилем, который сбил мальчика, управлял отправившийся в отпуск майор полиции. После аварии он тут же прошел медосвидетельствование, которое показало его трезвость.

«По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение», — говорится в сообщении. В ведомстве подтвердили, что офицера от работы не отстранили и он продолжил выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции.

Источник: 360tv.ru