Городское кладбище сто`ит 200 млн рублей в Бердске

Бердское кладбище имеет территорию около 500 тыс. кв. метров

Мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил список недвижимого и движимого имущества, которым владел Центр муниципальных услуг на 1 сентября 2019 года. В последний раз особо ценное имущество ЦМУ переписывали 5 лет назад. С того времени собственность муниципального предприятия существенно изменилась, особенно в части движимости — транспорта и оборудования. Какая-то техника безвозвратно устарела, что-то приобрели для нужд города.

Недвижимость

В новый список недвижимости не только внесли здания и земельные участки, но и их стоимость. Всего их в перечне 18. В том числе здания, гараж и мастерские по адресу : ул. Пушкина, 38, где собственно располагается физически ЦМУ; гараж, ритуальный магазин, склад и здание на ул. Кирова, 29; дом сторожа на городском кладбище.

В собственности Центра муниципальных услуг находится и само бердское кладбище. Точнее, земельный участок под погостом площадью около 470 тыс. кв. метров. Его балансовая и остаточная стоимость одинакова — 197 574 731 рубль.

Около 3,6 млн рублей стоят два участка в районе ул. Автолюбителей, 12, принадлежащие ЦМУ. Земля площадью 43,5 тыс. кв. метров с южной стороны городского кладбища оценена в 18,8 млн рублей. По 11 млн рублей стоят земельные участки, на которых располагаются здания и гаражи на Кирова, 29 и Пушкина, 38. В общей сложности остаточная стоимость недвижимости Центра муниципальных услуг составляет 245,6 млн рублей.

Движимость

Балансовая стоимость движимого имущества ЦМУ 46,7 млн рублей, остаточная более чем в два раза меньше — 20,7 млн. В основном это спецавтомобили ГАЗ и ЗиЛ, погрузчики и автогрейдеры, универсальные уборочные машины, бульдозеры, косилки, вилы, отвалы, копновоз и автобусы 1990-х годов выпуска, имеющие нулевую или минимальную остаточную стоимость.

Впрочем, есть в собственности Центра муниципальных услуг и совсем новый транспорт. В 2019 году муниципалитет приобрел две КДМ 4683 КЕ-2 на базе КамАЗа по 4,4 млн рублей каждый, а также подметально-уборочную машину «Чистодор» стоимостью 2,3 млн рублей.

1,4 млн рублей стоит АМУР-5313К2, которому нет еще и 9 лет. Трактор «Беларус», оснащенный фронтальным погрузчиком и купленный в 2012 году за 761 тыс. рублей, сейчас оценивается в 30 тыс. Более чем в три раза подешевел с 2012 года ГАЗ-2705 грузовой фургон — 487 тыс. 7 лет назад и 166 тыс. рублей сейчас. Мусоровоз, приобретенный в 2012 году за 1,1 млн рублей сейчас оценивается в 390 тыс. Обесценились вдвое битумозаливщик для ремонта дорог (565 тыс. и 212 тыс.) и автокран (2,7 млн и 731 тыс.). Всего в списке движимости ЦМУ 77 единиц техники и оборудования.

Кроме того, ЦМУ принадлежат ограждения вокруг бердских школ и детских садов, большинство из которых не представляет никакой ценности и ничего не стоит.