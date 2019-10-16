За дня рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД зафиксировали на бердских дорогах 56 нарушений ПДД, выявил двух любителей пьяной езды, один автомобиль отправили на штрафстоянку.

Пьяный водитель на ВАЗе врезался в стоящую на светофоре Toyota Vista в Бердске

С 11 по 14 октября в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». На дорогах региона автоинспекторы задержали 126 нетрезвых водителей, из них 18 человек сели за руль автотранспорта в состоянии опьянения повторно, 102 автомобиля помещены на специализированную штрафстоянку.

На территории Бердска в ходе рейдовых мероприятий выявлено 56 нарушений ПДД участниками дорожного движения, из них задержано 2 водителя в состоянии опьянения, на штрафстоянку помещен 1 автомобиль, без документов на право управления транспортом выявлено 2 автовладельца. Об этом сообщили «Курьер. среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 16 октября.

12 октября в 21.30 на улице Лунная водитель автомобиля ВАЗ-2110 под управлением 30-летнего нетрезвого водителя совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виста», который стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора на регулируемом перекрестке. Правонарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сотрудниками Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 ч.1 КоАП Российской Федерации.

-Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением Правил дорожного движения и причиной автоаварий с тяжелыми последствия травмирования и гибели людей на дорогах. Законодательством Российской Федерации предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет, — предупредили в ГИБДД.