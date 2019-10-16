

Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из за AudiQ5 в Екатеринбурге Ориентировка / страница Ксении Каторгиной в «ВКонтакте»

Сегодня в Екатеринбурге нашли тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая несколько дней назад уехала продавать машину и пропала. Ее искали тысячи людей, до последнего надеясь на чудо. Однако его не произошло. Полиция уже задержала подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, они из Челябинской области. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Встреча на Уралмаше





Ксения Каторгина

© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтакте

Ксения Каторгина

Каторгина перестала выходить на связь еще 10 октября — мобильный телефон был отключен, местоположение неизвестно. Родственники сразу обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что Ксения отправилась показывать потенциальным покупателям свою машину Audi Q5. Якобы ей позвонила беременная девушка и попросила подъехать на окраину города — в район Уралмаш.Волонтеры быстро организовали поиски. Большая группа прочесывала район, где мобильник пропавшей в последний раз находился в зоне доступа. На призыв откликнулись тысячи добровольцев. Спустя пару дней Ксению искал буквально весь Екатеринбург и даже жители соседних городов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Мы сразу поняли, что найти девушку живой вряд ли получится, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Поэтому занялись подозреваемыми. В первую очередь отрабатывали перекупщиков машин, работающих на авторынках».

Спустя пару дней Audi Q5 Ксении обнаружили в Челябинске. В салоне были замытые следы крови. Новый владелец сообщил, что к нему приехали двое мужчин и женщина, очень похожая на Каторгину. Показали документы на автомобиль, паспорт собственника и сразу после заключения сделки отбыли.

«У перекупщика подозрений не возникло, но на всякий случай он снял продавцов на видео, — продолжает полицейский. — Так у нас появились примерные портреты подозреваемых. Вскоре мы выяснили, где они живут, а потом задержали».

Сейчас все трое находятся в Екатеринбурге, дают первые показания. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть содеянного и общественный резонанс, вероятнее всего, их заключат под стражу. Также задержанных проверят на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным в разных регионах страны.

Как сообщил РИА Новости источник в полиции, один из подозреваемых — 42-летний житель Челябинска Марат Ахметвалиев. С ним работают следователи.

«Марат женат, работал таксистом. С 9 сентября не выходит на связь, — объясняет РИА Новости его сестра Гульнара. — Через три дня мы обратились в полицию, привлекли волонтеров, но поиски результатов не принесли». По ее словам, никто из родственников такой развязки не ожидал.

Последняя сделка

Ксения Каторгина переехала в Екатеринбург из Каменск-Уральского несколько лет назад. Устроилась менеджером одной из коммерческих фирм. По информации знакомых, девушка сразу купила ипотечную квартиру в строящемся доме — хотела забрать к себе девятилетнюю дочь, временно проживавшую с бабушкой. Вырученные от продажи автомобиля деньги планировала потратить на погашение долга.

«Ксюша была очень доброй и отзывчивой, — вспоминает подруга Ольга. — Всегда всем помогала, хотела поскорее перевезти в Екатеринбург дочку. Получается, эти нелюди воспользовались ее добротой».



Ксения Каторгина © аккаунт Ксении Каторгиной во Вконтакте Ксения Каторгина

Эта трагедия не единичная. Так, летом прошлого года в Магнитогорске убили 29-летнюю финалистку всероссийского конкурса красоты Ксению Мецгер. Она также поехала показывать свой автомобиль Skoda Octavia потенциальному покупателю и пропала.

Двадцатичетырехлетний новый владелец машины сообщил, что отдал девушке деньги, после чего та села в такси и уехала. Однако оперативники решили его проверить. На допросе он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. По его словам, на преступление он пошел из-за крупных долгов. Приговор суда — 21 год колонии строгого режима.