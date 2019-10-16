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Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из-за AudiQ5 в Екатеринбурге

16:30 16.10.2019 Фото: Соцсети/РАИ Новости
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Один из подозреваемых — 42-летний житель Челябинска Марат Ахметвалиев. С ним работают следователи.Тело Ксении нашли 15 октября.

Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из за AudiQ5 в Екатеринбурге
Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из за AudiQ5 в Екатеринбурге
Ориентировка / страница Ксении Каторгиной в «ВКонтакте»
Сюжет: Ирина Синельникова
Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из за AudiQ5 в Екатеринбурге

Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из-за AudiQ5 в ЕкатеринбургеМуж задушенной из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска: Убийцы должны получить пожизненное лишение свободыЕщё 15 новостей

Сегодня в Екатеринбурге нашли тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая несколько дней назад уехала продавать машину и пропала. Ее искали тысячи людей, до последнего надеясь на чудо. Однако его не произошло. Полиция уже задержала подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, они из Челябинской области. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Встреча на Уралмаше

Каторгина перестала выходить на связь еще 10 октября — мобильный телефон был отключен, местоположение неизвестно. Родственники сразу обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что Ксения отправилась показывать потенциальным покупателям свою машину Audi Q5. Якобы ей позвонила беременная девушка и попросила подъехать на окраину города — в район Уралмаш.
Волонтеры быстро организовали поиски. Большая группа прочесывала район, где мобильник пропавшей в последний раз находился в зоне доступа. На призыв откликнулись тысячи добровольцев. Спустя пару дней Ксению искал буквально весь Екатеринбург и даже жители соседних городов.

Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из за AudiQ5 в Екатеринбурге
Ксения Каторгина
© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтакте
Ксения Каторгина

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
«Мы сразу поняли, что найти девушку живой вряд ли получится, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Поэтому занялись подозреваемыми. В первую очередь отрабатывали перекупщиков машин, работающих на авторынках».
Спустя пару дней Audi Q5 Ксении обнаружили в Челябинске. В салоне были замытые следы крови. Новый владелец сообщил, что к нему приехали двое мужчин и женщина, очень похожая на Каторгину. Показали документы на автомобиль, паспорт собственника и сразу после заключения сделки отбыли.
«У перекупщика подозрений не возникло, но на всякий случай он снял продавцов на видео, — продолжает полицейский. — Так у нас появились примерные портреты подозреваемых. Вскоре мы выяснили, где они живут, а потом задержали».
Сейчас все трое находятся в Екатеринбурге, дают первые показания. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть содеянного и общественный резонанс, вероятнее всего, их заключат под стражу. Также задержанных проверят на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным в разных регионах страны.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции, один из подозреваемых — 42-летний житель Челябинска Марат Ахметвалиев. С ним работают следователи.
«Марат женат, работал таксистом. С 9 сентября не выходит на связь, — объясняет РИА Новости его сестра Гульнара. — Через три дня мы обратились в полицию, привлекли волонтеров, но поиски результатов не принесли». По ее словам, никто из родственников такой развязки не ожидал.
Последняя сделка
Ксения Каторгина переехала в Екатеринбург из Каменск-Уральского несколько лет назад. Устроилась менеджером одной из коммерческих фирм. По информации знакомых, девушка сразу купила ипотечную квартиру в строящемся доме — хотела забрать к себе девятилетнюю дочь, временно проживавшую с бабушкой. Вырученные от продажи автомобиля деньги планировала потратить на погашение долга.
«Ксюша была очень доброй и отзывчивой, — вспоминает подруга Ольга. — Всегда всем помогала, хотела поскорее перевезти в Екатеринбург дочку. Получается, эти нелюди воспользовались ее добротой».

Хороший семьянин: кто убил Ксению Каторгину из за AudiQ5 в Екатеринбурге
Ксения Каторгина
© аккаунт Ксении Каторгиной во Вконтакте
Ксения Каторгина
Эта трагедия не единичная. Так, летом прошлого года в Магнитогорске убили 29-летнюю финалистку всероссийского конкурса красоты Ксению Мецгер. Она также поехала показывать свой автомобиль Skoda Octavia потенциальному покупателю и пропала.
Двадцатичетырехлетний новый владелец машины сообщил, что отдал девушке деньги, после чего та села в такси и уехала. Однако оперативники решили его проверить. На допросе он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. По его словам, на преступление он пошел из-за крупных долгов. Приговор суда — 21 год колонии строгого режима.
В январе в Бердске двое расправились с 34-летней Ириной Синельниковой, которая продавала Peugeot 407. Преступники встретились с ней под предлогом осмотра машины, задушили ее, а автомобиль отогнали на продажу в Кемерово. По версии следствия, криминальный дуэт решил таким способом зарабатывать на жизнь. Их задержали и отправили в СИЗО. Сейчас уголовное дело рассматривает суд.
«Если учесть, что в год продаются миллионы автомобилей, такое случается относительно редко, — говорит РИА Новости автоэксперт Кирилл Форманчук. — Конечно, надо соблюдать определенные меры предосторожности. Например, не показывать машину поздно вечером, выбирать людные места. Брать с собой друзей и знакомых. Главное — не одному. С другой стороны, многие жулики тоже не дураки, и, чтобы выманить человека, придумывают различные легенды».
Друзья Ксении организовали в социальных сетях сбор средств на ее похороны. Прощание с погибшей состоится в ближайшие дни.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Ожидаемо, что хорошие в семье?

Аноним, 16 октября 2019 16:53
Милые девушки,женщины.не будьте такие самоуверенные,никогда без помощи мужчин на подобные сделки не ездите.так много уродов развелось,берегите себя
Гость, 16 октября 2019 17:34
Такую красавицу погубили! Упыри!
Аноним, 16 октября 2019 19:38
Судя по частоте убийств в разных городах моно сделать вывод это такой способ для заработка появился.
А у нас попадаются те кто попадается.
Сколько же их еще убитых, неизвестно.
Аноним, 16 октября 2019 19:46
Тысяча плюсов первому комментарию,некоторые люди(нелюди конечно)не хотят зарабатывать,а денег хотят,потому готовы убивать...Не с кем поехать на "смотрины",отмените встречу,перенесите,заметили подозрительное в разговоре,отменяйте всё,назначайте осмотры там где безопасно и удобно,и чем больше с вами друзей,тем лучше.БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!

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