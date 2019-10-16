Без утреннего туалета: к колонкам выстраиваются жители Бердска. Воды нет

С вечера около колонки стоят очереди за водойУтром, 16 октября, ситуация в Микрорайоне Бердска с водой не изменилась. Яму на Рогачева, 24 закопали. Но воду не дали. Люди возмущены тем, что единственная водовозка не подвозила воду.
Часть домов находится без какой-либо воды — нет ни горячей, ни холодной. На 35 000 населения, проживающего в Микрорайоне, действует лишь две колонки.
— Это свинство! — звонит житель дома 48а по ул.Микрорайон. — У меня двое детей, к нашему дому,в котором уже почти сутки нет воды — никакой нет, водовозка так и не приезжала. Где объявления? Это издевательство!
По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева.
Школа №3 — работает. Школа №5, по сообщениям родителей, не работает.
Когда дадут воду — в ближайшее время.
"По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева".
Захарова уволить!
Захаров об этом не знает?