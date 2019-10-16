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Без утреннего туалета: к колонкам выстраиваются жители Бердска. Воды нет

08:20 16.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Вечером 15 октября около колонок выстраивалось по 80 человек. По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева. Так это? напишите в комментариях.

Без утреннего туалета: к колонкам выстраиваются жители Бердска. Воды нет
С вечера около колонки стоят очереди за водой

С вечера около колонки стоят очереди за водойУтром, 16 октября, ситуация в Микрорайоне Бердска с водой не изменилась. Яму на Рогачева, 24 закопали. Но воду не дали. Люди возмущены тем, что единственная водовозка не подвозила воду.

Часть домов находится без какой-либо воды — нет ни горячей, ни холодной. На 35 000 населения, проживающего в Микрорайоне, действует лишь две колонки.

— Это свинство! — звонит житель дома 48а по ул.Микрорайон. — У меня двое детей, к нашему дому,в  котором уже почти сутки нет воды — никакой нет, водовозка так и не приезжала. Где объявления? Это издевательство!

По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева.

Школа №3 — работает. Школа №5, по сообщениям родителей, не работает.

Когда дадут воду — в ближайшее время.

Без утреннего туалета: к колонкам выстраиваются жители Бердска. Воды нет

За водой в 21 веке

Без утреннего туалета: к колонкам выстраиваются жители Бердска. Воды нет

Яму зарыли

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От редакции

У вас есть вода?

Аноним, 16 октября 2019 08:33
Микрорайон 54 воды нет
Аноним, 16 октября 2019 08:34
А что толку от этой водовозки, у меня как будто как у советского человека дома в заначке ведра, тазы, канистры.. есть две полторашки и те просто выкинуть не успел
Аноним, 16 октября 2019 08:39
Рогачева, 11а; Красная Сибирь, 102, 106, 108, 110 воды нет
Аноним, 16 октября 2019 08:40
Красная Сибирь 98 воды нет
Аноним, 16 октября 2019 08:43
Микрорайон 56 воды нет
Аноним, 16 октября 2019 08:45
павлова 6а воды нет
Аноним, 16 октября 2019 08:45
Микрорайон дом 8 воды нет.
Аноним, 16 октября 2019 08:49
13 школа не работает
Аноним, 16 октября 2019 08:50
Павлова 6а: воды нет.
Аноним, 16 октября 2019 08:52
Верить всем заявлениям Захарова не стоит, нет в его словах правды, одни собственные мечты о том , что в "Багдаде вё спокойно"... Если струйка воды из крана в 1мм, дали воду, то тогда да, воду дали...
Аноним, 16 октября 2019 08:53
А ну раз все докладывают то и я: Красная Сибирь 103 - воды нет!
Поросёнок Пётр, 16 октября 2019 08:55
Охххх, тяжко без воды, на 9 утра её всё ещё нет
Новый мэр, 16 октября 2019 09:17
Губит людей не пиво,губит людей вода! Айда за пивом,благо пивнушек много в городе.
Аноним, 16 октября 2019 08:57
48а воды нет.водовозки нет.режима чс нет.
Аноним, 16 октября 2019 08:59
Рогачева 18 воды нет.
Аноним, 16 октября 2019 09:01
Бедные люди!
"По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева".
Захарова уволить!
Ирина, 16 октября 2019 09:07
Воды нет на Рогачева 20. Зачем вы даете ложную информацию. И что это за несчастный один дом где нет воды. Лучше уж ничего чем такая информация ни о чем.
Аноним, 16 октября 2019 09:07
Павлова, 4 воды нет. А зам.главы города просто должно быть стыдно давать лживую информацию. Даже НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, что отключат воду поздним вечером в остальных домах Микрорайона и не довели информацию до УК.
Аноним, 16 октября 2019 09:08
Рогачева, 32 воды нет никакой.
Ольга, 16 октября 2019 09:10
Павловна 4 нет воды.
Аноним, 16 октября 2019 09:11
Павлова 4 воды нет.
Аноним, 16 октября 2019 09:11
Рогачева 9. Воды нет.
Я, 16 октября 2019 09:15
Рогачева 110 нету воды
Аноним, 16 октября 2019 09:17
Зачем так примитивно врать захарову, это же элементарно выясняется!!!!
Аноним, 16 октября 2019 09:20
Просто издевательство над людьми! Что за бардак у нас в Бердск! АДМИНИСТРАЦИЯ не работает!
Федя, 16 октября 2019 10:21
Она и не работала никогда....
Елена, 16 октября 2019 09:28
Красная Сибирь 98. На 9ч 30 мин 16 октября - ВОДЫ НЕТ. В ук советуют звонить в 5-05-17. Там видимо сняли трубку. Что за безмерная наглость заявлять что всем дали воду, когда полное вранье??? Это норма у администрации?? Ох и Бердск, то фекалии текут по улицам, то люди неумытые идут на работу.
Аноним, 16 октября 2019 09:36
НВР: Рогачева, 1 - воды нет! Красная Сибирь, 98 - воды нет!
Захаров об этом не знает?
Татьяна, 16 октября 2019 09:39
Микрорайон 17....13....14...49-нет воды!В городе ЧС а власти не предпринимают ничего!!!
Аноним, 16 октября 2019 09:45
Красная Сибирь, 102
Ольга, 16 октября 2019 09:55
В Южном микрорайоне по улице Купца Горохова воды нет с 15.09.2019 по настоящее время. Диспетчер отправляет жителей ул. Купца Горохова к водовозке, которая находится возле комплекса "Зима-Лето". Такое впечатление, что диспетчер вообще не понимает расстояние между улицей Купца Горохова и комплексом Зима-Лето. Вчера диспетчер давал информацию, что на ул. Лунной авария устранена и что вода в течение 2-х часов будет в домах частного сектора микрорайона Южный. А сегодня утром (16.09.) диспетчер с сожалением констатировала, что увы, авария ещё не устранена. Хотелось бы иметь точные, достоверные сведения о сроках ликвидации аварии на улице Лунной и сроках подачи воды в частный сектор по ул. Купца Горохова
Аноним, 16 октября 2019 09:57
Лунная 21.22, воды в 9:55 нет ни какой
PATRIOT, 16 октября 2019 10:03
По идеи должен быть какой то план. Ну типа вот здесь устарело или...а вот этим трубам уже 100 лет, давай выкопаем и заменим. Ну или вот у нас тут понастроили домов без геодезии и просмотров старых планов всяких коммуникаций и подводных вод, поток увеличится, нагрузка, давление и т.д. - нада заменить, усилить, углубить...кого то привлечь к ответственности, а у нас как то получается что всем плевать пока не бомбануло.
Федя, 16 октября 2019 10:24
Есть ли у вас план мистер Захаров ?
Антонина, 16 октября 2019 10:19
Рогачева 18-воды, в колонке возле дома - тоже воды нет.
Аноним, 16 октября 2019 10:29
Рогачева ,28....холодная тооооненькой струйкой. Аллилуя !!!
Аноним, 16 октября 2019 10:50
Воду не включали НВР:

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