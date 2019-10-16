Без утреннего туалета: к колонкам выстраиваются жители Бердска. Воды нет

Вечером 15 октября около колонок выстраивалось по 80 человек. По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева. Так это? напишите в комментариях.

С вечера около колонки стоят очереди за водой

С вечера около колонки стоят очереди за водойУтром, 16 октября, ситуация в Микрорайоне Бердска с водой не изменилась. Яму на Рогачева, 24 закопали. Но воду не дали. Люди возмущены тем, что единственная водовозка не подвозила воду.

Часть домов находится без какой-либо воды — нет ни горячей, ни холодной. На 35 000 населения, проживающего в Микрорайоне, действует лишь две колонки.

— Это свинство! — звонит житель дома 48а по ул.Микрорайон. — У меня двое детей, к нашему дому,в котором уже почти сутки нет воды — никакой нет, водовозка так и не приезжала. Где объявления? Это издевательство!

По словам замглавы Владимира Захарова, на 8.29 16 октября во всех домах воду дали, кроме одного дома на ул.Рогачева.

Школа №3 — работает. Школа №5, по сообщениям родителей, не работает.

Когда дадут воду — в ближайшее время.

За водой в 21 веке