Девиантное детство: меньше преступлений совершают подростки в Новосибирской области

Но растут число краж (на 11,7%), изготовление и сбыт поддельных денег (на 46,7%) и фиктивная регистрации иностранных граждан по месту пребывания (на 34,5%).

В прокуратуре области проанализированы состояние и динамика преступности в регионе за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 года количество зарегистрированных в Новосибирской области преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 6% и составило 37448.

На протяжении всего года такая динамика преступности связана с увеличением количества краж (на 11,7%), выявленных фактов изготовления и сбыта поддельных денег (на 46,7%) и фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания (на 34,5%).

Существенно сократилось количество совершенных убийств (на 17,1%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 16,6%), грабежей (на 8%), мошеннических действий (на 15,5%).

В текущем году более эффективной была работа правоохранительных органов по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними. За 9 месяцев 2019 года количество преступлений, совершенных подростками, сократилось на 11,1%. Число преступных деяний, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения, снизилось на 14,1%.

Достоверность статистической информации о состоянии преступности находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Прокуратура НСО