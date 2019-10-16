Верховный суд: страховщик обязан вернуть деньги по навязанной страховке к банковскому кредиту

После получения кредита гражданин имеет право в течение двух недель написать заявление об отказе от страховки и ему обязан банк вернуть деньги.

Верховный суд защитил права клиентки банка, отказавшейся от навязанного полиса

Верховный суд защитил права клиентки банка, отказавшейся от навязанного полиса.

Там местные суды просто отказались рассматривать иск клиентки банка на страховщиков, навязавших гражданке договор страхования жизни при получении банковского кредита. Важность разъяснения ситуации Верховным судом в том, что сегодня почти невозможно найти получателя банковского кредита, которого бы не обязывали подписывать еще и страховку.

Сегодня почти не найти получателя кредита, которого бы не обязывали подписывать еще и страховку



Итак, жительница Воронежа принесла в суд свой иск к страховой компании. Истица просила признать договор страхования прекратившим свое действие, взыскать в ее пользу страховую премию, штраф и компенсировать ей моральный вред. В суде женщина рассказала, что в банке при заключении кредитного договора ей был выдан страховой полис от некой местной фирмы. На следующий день гражданка отправила страховщику заявление об отказе от этого договора.Есть важный документ — Указание Банка РФ (от 20 ноября 2015 года № 3854) «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования». Истица заявила, что в нарушение положений этого документа страховщик не выполнил свою обязанность по возврату ей страховой премии после ее письма ему.

Этот иск райсуд Воронежа рассматривать не стал. Областной суд оставил решение коллег без изменения. В Верховном суде дело изучили и заявили, что есть основания для отмены решения местных судов.

Но все по порядку. Наша героиня получила в банке кредит — 199 тысяч рублей под 21, 9 процента годовых. В условиях кредита был пункт, по которому банк перечислил со счета своей клиентки часть ее кредита — 59 136 рублей в счет отплаты страховой фирме, так называемой страховой премии. В правилах страхования сказано, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе страхователя. На следующий день после подписания кредитного договора наша героиня отправила в страховую фирму отказ от договора страхования. На этом все и закончилось.

Райсуд руководствовался 222-й статьей Гражданского процессуального кодекса. Говоря по-простому — суд сказал, что истицей не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Верховный суд с такими выводами не согласился и напомнил про Гражданский кодекс и статью 943. Там сказано про условия, на которых заключается договор страхования. В другой статье того же кодекса № 421 написано, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание условия прописано законом. Статья ГК № 422 пишет, что договор должен соответствовать обязательным правилам, установленным законом.

В еще одной статье ГК — 168-й — записано, что сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на публичные интересы, либо права, охраняемые законом, ничтожна. Верховный суд напомнил про свой пленум (от 23 июня 2015 года № 25), на котором было разъяснено следующее: «ничтожными являются условия сделки, заключенной с потребителем, не соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные при заключении договоров».

То же говорится и в Законе «О защите прав потребителей» — условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами, признаются недействительными. Верховный суд заявил: условие договора — возложить на потребителя обязанность — обязательное досудебное урегулирование спора, нарушает права потребителя и не соответствует закону, так как ограничивает право потребителя обратиться в суд, а значит, ущемляет его право в любое время отказаться от оказания услуги.

Тем временем

В Тульской области экс-менеджера по продажам банка в поселке Теплое признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие установило и доказало 10 случаев мошенничества в период с июля по октябрь 2018 года. Сотрудница банка занималась выдачей кредитов физическим лицам. Во время оформления кредита она сообщала клиентам, что обязательным условием является оформление страховки. Потерпевшие соглашались на страхование жизни и здоровья, после чего получали запрошенный кредит. После этого женщина сообщала, что страховые взносы должны вноситься с мобильного телефона через системы онлайн-платежей, и получала телефоны потерпевших в свое распоряжение для выполнения переводов. По данным следствия, ущерб, причиненный потерпевшим, составил 57 800 рублей. Обвиняемая добровольно возместила эту сумму во время предварительного расследования. В результате суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

Источник: РГ