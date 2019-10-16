Наркополицейские студентам Бердска: насвай и снюс не помогают бросить курить

О вреде наркотиков узнали более 700 студентов из электромеханического, медицинского, политехнического колледжей, а также центра профессионального обучения.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с Региональным центром медицинской профилактики провели антинаркотический лекторий

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно со специалистами «Регионального центра медицинской профилактики» провели для студентов-первокурсников профессиональных образовательных учреждений г. Бердска антинаркотический лекторий «Ваше здоровье – здоровье будущих детей». В мероприятиях приняли участие более 700 студентов из электромеханического, медицинского, политехнического колледжей, а также центра профессионального обучения.

Полицейские рассказали ребятам о вреде наркотических средств для жизни и здоровья, формах вовлечения подростков в торговлю наркотиками, ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поделились мнением о преимуществах здорового образа жизни.

Медицинские специалисты рассказали участникам как психоактивные вещества влияют на развитие личности подростка, каким рискам подвержена жизнь зависимого человека, привели примеры внешних поведенческих признаков наркозависимого человека. Особое внимание специалисты обратили на популярность потребления в настоящее время молодежью таких веществ, как насвай и снюс, и развеяли миф о том, что они помогают бросить курить.

В ходе проведения лекториев подросткам были продемонстрированы видеоролики антинаркотической направленности, рассказывающие о важном умении осознанно делать выбор, самостоятельно организовать свою жизнь, вкладывать усилия в развитие своего внутреннего потенциала, что в будущем обязательно станет залогом успешной личности.

Источник: МВД по НСО