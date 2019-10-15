Как сохранить красоту и силу волос в осенне — зимний период?

Определенные продукты способны подарить нашим волосам силу и здоровый внешний вид, благодаря питательным веществам в своем составе, это особо актуально в сезон холодов и постоянных ветров, которые сказываются на состоянии волос. Запоминаем 10 продуктов для здоровья своих волос.

Определенные продукты способны сохранить красоту и силу волос в зимнее время года





Бета-каротин:тыква и морковь. Этот предшественник витамина А важен для создания новых клеток. Витамин А делает кожу упругой, а также поддерживает рост новых, сильных волос. Бета-каротином богаты морковь и тыква.

Цинк: чечевица. Цинк влияет на образование креатина. Это основной компонент волос и ногтей. В случае дефицита цинка волосы выпадают, ногти становятся ломкими. Цинка много не только в чечевице, но и в других бобовых.

Биотин: молоко и овсянка. Витамин В7, более известный как биотин, улучшает структуру волос и способствует их росту. Также он улучшает структуру ногтей и внешний вид кожи. Хорошими поставщиками биотина, помимо молока и овсянки являются также яйца.

Омега-3 жирные кислоты: жирная рыба. Эти жирные кислоты вызывают рост волос: без омега-3 волосы становятся тусклыми и ломкими. Кроме того, жирные кислоты улучшают состояние кожи головы. Ищите их в красной рыбе, сельди, скумбрии, сардинах.

Железо: куриные яйца и мясо. Данный минерал важен для насыщения кислородом корней волос. Если организму не хватает железа, волосы перестают расти и выпадают. Кстати, именно дефицит железа является основной причиной выпадения волос у женщин.

Марганец: шпинат. Этот микроэлемент важен для усвоения организмом витаминов группы В и влияет на пигментацию волос, рост волос и из прочность. При дефиците марганца волосы рано становятся седыми, рост волос замедляется. Много марганца содержат зеленые листовые овощи, такие как шпинат, а также орехи и цельные зерна.

Витамин Е: орехи. Витамин Е — это не один витамин, а целая группа, как витамины группы В. Е-витамины являются высокоэффективными антиоксидантами, которые защищают наши клетки, а также особенно поддерживают здоровье волос – волосы благодаря им растут быстрее.



Пантотеновая кислота: помидоры. Пантотеновая кислота или витамин В5 положительно влияют на рост волос и их пигментацию. В случае дефицита витамина В5 волосы рано седеют и выпадают. Помимо помидоров, пантотеновой кислотой насыщены овсянка, рис, дыни.

Витамин В2: абрикосы. Рибофлавин или витамин В2 незаменим для сильных, блестящих волос. При дефиците витамина В2 волосы и ногти становятся ломкими, кожа грубеет. Источником рибофлавина являются не только абрикосы или курага, но и молоко, хлеб из непросеянной муки.

Источник: МедикФорум