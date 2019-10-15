Вместо земельного участка многодетным семьям выплатят деньги в Бердске

Размер единовременной денежной выплаты составляет: для имеющих трех детей – 216 тысяч рублей; для имеющих четырех детей – 288 тысяч рублей; для имеющих пять и более детей – 360 тысяч рублей.

Правительство региона усовершенствовало меры поддержки многодетных семей

Расширены меры социальной поддержки многодетных семей Новосибирской области – теперь они смогут получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка. Соответствующие изменения в региональном законодательстве были одобрены на заседании Правительства Новосибирской области, которое прошло 14 октября под руководством Губернатора Андрея Травникова.

Речь идет о семьях, состоящих на учете на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. Как отметил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов, в соответствии с изменениями, семьи, имеющие трех и более детей, теперь имеют право на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

При этом выплата может быть использована на приобретение земельного участка, приобретение или строительство жилого помещения, реконструкцию, проведение ремонта или подключение жилого дома к инженерным сетям.

Размер единовременной денежной выплаты составляет:

для жителей, имеющих трех детей – 216 тысяч рублей;

для жителей, имеющих четырех детей – 288 тысяч рублей;

для жителей, имеющих пять и более детей – 360 тысяч рублей.

Как сообщил Ярослав Фролов, изменения касаются двух законов – «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

Правительством Новосибирской области будет установлен порядок, регулирующий механизм предоставления единовременной денежной выплаты и порядок осуществления контроля за целевым расходованием. Жители региона, воспользовавшиеся правом на получение выплаты, снимаются с учета на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Новые порядки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Проект закона был одобрен на заседании Правительства. Далее он будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Источник: nso.ru