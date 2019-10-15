15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Вместо земельного участка многодетным семьям выплатят деньги в Бердске

13:30 15.10.2019 Фото: nso.ru
5 0

Размер единовременной денежной выплаты составляет: для имеющих трех детей – 216 тысяч рублей;
для имеющих четырех детей – 288 тысяч рублей; для имеющих пять и более детей – 360 тысяч рублей.

Вместо земельного участка многодетным семьям выплатят деньги в Бердске
Правительство региона усовершенствовало меры поддержки многодетных семей

Расширены меры социальной поддержки многодетных семей Новосибирской области – теперь они смогут получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка. Соответствующие изменения в региональном законодательстве были одобрены на заседании Правительства Новосибирской области, которое прошло 14 октября под руководством Губернатора Андрея Травникова.
Речь идет о семьях, состоящих на учете на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. Как отметил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов, в соответствии с изменениями, семьи, имеющие трех и более детей, теперь имеют право на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

При этом выплата может быть использована на приобретение земельного участка, приобретение или строительство жилого помещения, реконструкцию, проведение ремонта или подключение жилого дома к инженерным сетям.

Размер единовременной денежной выплаты составляет:
для жителей, имеющих трех детей – 216 тысяч рублей;
для жителей, имеющих четырех детей – 288 тысяч рублей;
для жителей, имеющих пять и более детей – 360 тысяч рублей.

Как сообщил Ярослав Фролов, изменения касаются двух законов – «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

Правительством Новосибирской области будет установлен порядок, регулирующий механизм предоставления единовременной денежной выплаты и порядок осуществления контроля за целевым расходованием. Жители региона, воспользовавшиеся правом на получение выплаты, снимаются с учета на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Новые порядки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Проект закона был одобрен на заседании Правительства. Далее он будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Источник: nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороший размер?

Аноним, 15 октября 2019 13:37
хороший участок конечно дороже
но учитывая что их попросту нет, то это вполне неплохая альтернатива
назарик, 15 октября 2019 14:31
Куда нужно будет обратиться?
Аноним, 15 октября 2019 15:12
еще не приняли )
Новый мэр, 15 октября 2019 14:36
И тут обманули
Аноним, 15 октября 2019 14:46
вас то безусловно.
А вот реальным людям - помощь

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За работу 2,3,4 ноября вам должны заплатить по двойному тарифу
15:30 15-10-2019
За работу 2,3,4 ноября вам должны заплатить по двойному тарифу
Какой подарок будет оригинальным в Бердске? 4
15:22 15-10-2019
Какой подарок будет оригинальным в Бердске?
БердскУсадьбу Николая II затопили фекалиями мальчишки из Бердска 1
15:15 15-10-2019
Усадьбу Николая II затопили фекалиями мальчишки из Бердска
Отец подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой просит расстрелять сына 1
15:00 15-10-2019
Отец подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой просит расстрелять сына
БердскОтключили 30 многоэтажек от холодной и горячей воды из-за крупных коммунальных аварий в Бердске 1
14:57 15-10-2019
Отключили 30 многоэтажек от холодной и горячей воды из-за крупных коммунальных аварий в Бердске
Власть региона: лесные пожары не загрязняют воздуха в Новосибирской области
14:45 15-10-2019
Власть региона: лесные пожары не загрязняют воздуха в Новосибирской области
БердскЗеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска 1
14:30 15-10-2019
Зеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска
Отказаться от туалетной бумаги призывает россиян доктор Малышева 8
14:15 15-10-2019
Отказаться от туалетной бумаги призывает россиян доктор Малышева
Немец Доменико Тедеско стал главным тренером "Спартака"
14:00 15-10-2019
Немец Доменико Тедеско стал главным тренером
БердскГейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска 6
13:51 15-10-2019
Гейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска