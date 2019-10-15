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Поменял колеса? Снег и минусовая температура накроют Бердск к выходным

13:15 15.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Резкое понижение температуры и снегопады обещают синоптики с 18 октября и всю следующую неделю. Бабье лето, баловавшее бердчан в начале октября, больше не вернется.

Поменял колеса? Снег и минусовая температура накроют Бердск к выходным
В выходные местами возможны осадки в виде снега. На почве заморозки

Резкое понижение температуры воздуха обещают синоптики в Бердске с 16 октября. Если сегодня, 15 октября, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, то в среду похолодает до ночных температур — до +9. Пройдут дожди.

17 октября столбик термометра опустится днем еще ниже — до отметки 7 градусов со знаком «плюс». А ночью температура не поднимется выше +2.

Уже в пятницу, 18 октября, наступит почти зимняя погода. В Бердске пройдет снег, а дневная температура остановится на +2 градусов, ночью — на 1 градус ниже. 19 октября синоптики вновь прогнозируют снегопад и понижение ночной температуры до минус 4.

В воскресенье, 20 октября, «минус» будет даже днем. Снег будет идти всю следующую неделю, а температура атмосферного воздуха установится на уровне ноля градусов (плюс-минут 1-2 градуса). Потепления, которым побаловала погода бердчан в начале октября, больше не предвидится. Ждем наступления зимы.

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От редакции

Ждете зиму?

Аноним, 15 октября 2019 14:21
вот в выходные и пора переобуваться
Гость, 15 октября 2019 15:06
Зазимок на Покров не состоялся - значицццо снег ляжет только в ноябре.

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