Врагу не пожелаешь заболеть панической атакой! В моду вошли социофобия и биполярочка

Списывать внезапно накатившую хандру на депрессию уже не модно

Каких-то несколько лет тому назад фразу «кажется, у меня осенняя депрессия» можно было услышать так же часто, как обычное «здравствуйте». Под словом «депрессия», конечно, имелся в виду не конкретный диагноз, поставленный врачом, а просто плохое настроение, легкая апатия от отсутствия солнца и сезона дождей. Сегодня списывать внезапно накатившую хандру на депрессию уже не модно. В тренде другие заболевания, например «биполярное расстройство» или «социофобия».

Почему люди приписывают себе различные психические расстройства, даже не посетив врача, объясняет психолог Анна Хныкина.

Наталья Кожина, АиФ.ru: Еще несколько лет тому назад каждый второй сам у себя диагностировал депрессию, теперь в тренде биполярное расстройство или, как его еще называют, «биполярочка». Получается, что существует некая мода на те или иные диагнозы?

Анна Хныкина: Безусловно, мода на диагнозы существует, и родилась она довольно давно. Достаточно вспомнить дам в старые времена, которые заламывали руки, закатывали глаза, и все ради того, чтобы окружающие обратили на них внимание и срочно бросились их спасать. Почему бы не использовать почти аналогичные приемы сегодня? Многих из нас с детства подсаживают на эту иглу. Стоит ребенку заболеть, как мама с папой яростно начинают за ним ухаживать, окружают гиперзаботой. Есть люди, которые именно таким странным образом получают необходимую им порцию любви. А еще модные диагнозы, я бы скорее назвала их «модненькие диагнозики» — это способы сказать всем вокруг: «Ребята, я непростой, странный. Со мной надо обращаться по-особенному, потому что я необычный человек». Однако замечу, что в реальности истерическое расстройство личности встречается очень редко.

— Чем еще сегодня модно «болеть»?

— Паническими атаками, социофобией. Но я хочу подчеркнуть, что есть люди, которым кажется, что у них «биполярочка», депрессия или уже упомянутая мной социофобия, а есть те, кому реально поставили какой-то из этих диагнозов.

— Мы с вами говорим о первой категории, но как отличить одних от других?

— Если вдруг кто-то начинает рассказывать о подобных проблемах, можно сразу в лоб спросить: «Ты был у врача? Тебе поставили диагноз, или ты просто думаешь, что болен?» Как вы понимаете, это две абсолютно разные вещи.

Уверяю вас, что 99% тех, кто так открыто говорит о своей «биполярочке» или еще чем-нибудь в том же духе, к психиатру не ходили. А если это так, велика вероятность того, что человек просто сам себе придумал заболевание, потому что ему так удобно. Кто-то шляпку надевает, чтобы на него обратили внимание, а кто-то использует «паническую атаку».

Люди с реальными диагнозами, как правило, не афишируют их, это раз. Максимум — обсуждают свои проблемы где-нибудь в закрытом паблике, либо делятся с теми, у кого они тоже есть, а не с теми, кто здоров. Во-вторых, никакого удовольствия от своей болезни они не испытывают, скорее наоборот — не готовы ее принимать, не хотят с ней соглашаться. Это свойство большинства психиатрических диагнозов.

— Почему реально больным людям так сложно говорить о своем диагнозе?

— Люди с шизотипическими диагнозами и шизоаффективные не готовы в принципе признавать, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. Это тот самый тип больных, которые очень тяжело поддаются терапии, в том числе и медикаментозной, потому что они часто отрицают свое заболевание. А когда какой-то человек, не посетив врача, сам ставит себе «биполярное расстройство» и потом рассказывает о нем при каждом удобном случае, это чаще всего не имеет никакого отношения к реальному заболеванию. Если же действительно такая вероятность существует, ему нужна помощь, чтобы справиться, а это может сделать только врач.

— Отчего зависит выбор того или иного заболевания, ведь кто-то диагностирует у себя биполярное расстройство, а кто-то панические атаки или социофобию?

— Это зависит от конечной цели. Например, когда человек начинает прикрываться «биполярочкой», это говорит о том, что он просто не владеет своим настроением, у него бывают необоснованные перепады. В свою очередь окружающие его люди должны считать такое послание: «У меня может быть и депрессия, и мания, а еще я могу быть интересным, но меня все-таки легко вогнать в предсуицидальное состояние. Так что берегите меня, пожалуйста, а то праздника не будет».

— По сути, под это описание может попасть каждый второй, все мы страдаем от необоснованных перепадов настроения, сегодня весело, завтра грустно…

— Для тех, кто любит прикинуться «биполярочкой», именно прикинуться, о реально больных людях мы сейчас не говорим, хочу сообщить, что на самом деле, когда мы имеем дело именно с заболеванием, речь идёт о длинных фазах. Несколько месяцев у тебя депрессия, потом несколько месяцев аффект — приподнятое настроение, настоящий праздник на душе. Депрессивная стадия переходит в маниакальную, т. е. мы много и быстро говорим, гиперактивны, мало спим. Вот что называется биполярным расстройством, которое лечится скорее в составе какого-то синдрома, поэтому сегодня в психиатрии как отдельный диагноз это не рассматривается. Если у вас нет диагностированного синдрома и вы с утра проснулись не в настроении, а к вечеру значительно повеселели, это явно что-то другое, и вряд ли речь идет о каком-то психическом отклонении. Может быть, истощение на фоне стресса, недосыпа или недоедания, но это не психиатрия. Если же у вас, допустим, непредсказуемые резкие перепады на фоне абстинентного синдрома после приёма алкоголя или наркотиков, сегодня врачи будут лечить не перепады, а другое заболевание — зависимость от химических веществ. А для этого, соответственно, придётся отказаться от приёма этих самых веществ.

— Вернемся к выгодам. Почему иногда удобно прикрываться социофобией и паническими атаками?

— Придуманная самому себе социофобия — это некая снобистская история под девизом «я устал от людей, я самодостаточный, мне никто не нужен». Кого-то она может настигнуть после сорока, а кого-то и в 20, когда бывает кризис идентичности личности. Все мы видели людей, которые к своим двадцати с небольшим уже «пожили» и «повидали так много», что им становится скучно.

Что касается панических атак, то для начала скажу, что если у человека все же есть конкретный диагноз, то жить с ним, мягко говоря, непросто, поскольку на фоне приступов страха появляются еще и физиологические проявления, сдерживать их невозможно. Например, есть люди, которые в момент панических атак начинают сильно хотеть в туалет. Врагу не пожелаешь такого диагноза, честно. Однако это состояние часто путают с обычным страхом, который мы все с вами тоже можем испытывать. Опять же, если у вас есть подозрения — идите к врачу, конкретно к психиатру, чтобы он либо подтвердил их, либо опровергнул. Не надо делать выводы, прочитав в интернете статью «10 признаков панических атак». Если все же человек поставил себе диагноз именно таким некорректным образом, это говорит о том, что он позволяет себе быть слабым, разрешает чего-то бояться и не собирается ничего с этим делать.

— Что-то мне подсказывает, что псевдоболеющие люди ходят к врачу со своими подозрениями так же редко, как те, кто реально болеет. Или я ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь. Но для этой категории людей есть другой алгоритм действий. Честно ответьте себе на вопрос: «Для чего мне нужно именно такое внимание к моему настроению или к моему страху? Я чего-то не получаю в отношениях?» И уже с этим запросом можно прийти к психологу, либо попробовать разобраться самому. А вот взрывать мозги близким и окружающим рассказами о том, что у вас якобы есть «биполярочка» или другие самостоятельно поставленные диагнозы, неэтично, ведь эти люди начинают беспокоиться за вас, а вы, по сути, просто воруете у них время.

— А если человеку реально ставят какой-то из тех диагнозов, о которых мы говорили выше, эти болезни лечат медикаментозно?

— Конечно, врач подключает к лечению определенные препараты. Например, если у человека реальная депрессия, а не придуманная, ему бесполезно говорить «соберись, тряпка!». В его мозге нарушены некоторые химические процессы, исправить ситуацию помогают именно современные лекарства.

Но знаете какая еще проблема бывает у людей, которые сами ставят себе диагнозы? Они точно так же назначают себе препараты для лечения, и это может быть опасно для жизни или последующего функционирования психики.

— У вас есть предположения, какие диагнозы могут в ближайшее время стать трендами?

— Я думаю, что в тренде будут заболевания, сопутствующие одиночеству. Разные социофобические расстройства, когда люди закрываются, не хотят общаться с другими. Наше общество быстрыми темпами идет в сторону развития общения с гаджетами и роботами больше, чем с людьми. И хотя многие СМИ уже бьют по этому поводу тревогу, это мало меняет картину.

Источник: АиФ