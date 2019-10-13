Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах?

На работоспособность резины влияет не только естественный износ протектора во время поездок, но еще и химикаты, горюче-смазывающие материалы

Главной составляющей зимних шин, влияющей на их характеристики, является резиновая смесь, а не рисунок протектора и не количество шипов, как можно подумать. На работоспособность резины влияет не только естественный износ протектора во время поездок, но еще и химикаты, горюче-смазывающие материалы, да и просто солнечные лучи, нарушающие структуру материала шины.

Старение шины

Резина имеет множество добавок, в особенности в защитном слое, призванном держать нагрузку и сопротивляться износу во время работы. От химических включений зависят характеристики материала.

Естественно, что со временем шина стареет и теряет свои свойства, независимо от пробега. Она подвергается воздействию химических веществ, тоннами выливаемых на дороги. Кроме того, на асфальте оказывается омывающая жидкость и масло с проезжающих грузовиков. Эти вещества впитываются в покрышки колес и нарушают состав смеси. Резина теряет былую консистенцию, и ее эксплуатационные характеристики искажаются. Эластичность состава падает. Между грунтозацепами со временем образуются трещинки, которые становятся очагами повышенного износа. В них проникают химикаты и способствуют еще большим повреждениям уже внутренних слоев покрышки. Начинают рваться и лопаться нити корда. Через порезы химическая взвесь приникает к металлическим нитям каркаса, которые со временем тоже выходят из строя.

Велика роль и солнечной радиации в разрушении резины. В общем, старая покрышка имеет уже иную прочность и коэффициент сцепления с поверхностью, отчего ее эффективность на дороге падает.

Обычно изготовители шин определяют срок службы своей продукции в 5-6 лет. Michelin заявляет о 10-летнем сроке, Nokian тоже. Важный момент: началом времени эксплуатации считается не дата продажи, а дата изготовления. Если покрышка пролежала целый год в хранилище, то все равно считается, что ее характеристики уже не такие, как у новой. И чем больше прошло времени с момента изготовления, тем хуже становится резина. Если покрышка была повреждена, получила порезы или проколы, то срок эксплуатации резко снижается. После прокола не рекомендуется ездить больше двух лет.

Минимальная глубина протектора

Помимо старения резиновой смеси изнашивается и сам протектор. Средняя глубина канавок протектора новой летней автошины составляет 8 мм. У зимней он немного побольше и превышает 10-12 мм. Кроме того, там нанесены так называемые ламели, то есть «присоски» расползающиеся по поверхности льда и создающие эффект прилипания. Они гораздо нежнее грубых грунтозацепов зимнего протектора и при активном механическом воздействии быстро теряют часть материала. Кроме того, канавки протектора призваны отводить не только воду, но и снежные массы. Именно поэтому зимние шины должны иметь более высокий протектор.

Требования к эксплуатации зимних шин содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза, а также в приложении к ПДД под названием «О допуске транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В пункте 5.1 приведены более подробные требования к шинам.

Если на колесе отсутствует индикатор износа, то глубина протектора измеряется штангенциркулем. Минимальная глубина протектора летних шин для различных категорий транспортных средств должна составлять:

для категорий L — 0,8 мм;

для категорий N2, N3, O3, O4 — 1 мм;

для категорий M1, N1, O1, O2 — 1,6 мм;

для категорий M2, M3 — 2 мм.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных литерами «M+S», «M&S», «M S», должна составлять не менее 4 мм. Эта маркировка указывает на легковой тип колес. Кроме того, их обозначают иконкой с изображением горной вершины и снежинкой.

Если протектор летней или зимней шины изношен, то ее необходимо менять, не дожидаясь истечения 6-летнего срока эксплуатации, заявленного производителем.

В целом зимняя покрышка при нормальной езде без экстремальных нагрузок способна проработать около 6 сезонов.

Европейские зимние колеса известных производителей обычно ходят 50 000-60 000 км. Российские шины отечественных брендов — 20 000-40 000 км, а японские — 50 000-80 000 км.

Источник: Аргументы и Факты