13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах?

19:27 13.10.2019 Фото: pixabay.com
3 0

Европейские зимние колеса известных производителей обычно ходят 50 000-60 000 км. Российские шины отечественных брендов — 20 000-40 000 км, а японские — 50 000-80 000 км.

Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах?
На работоспособность резины влияет не только естественный износ протектора во время поездок, но еще и химикаты, горюче-смазывающие материалы

Главной составляющей зимних шин, влияющей на их характеристики, является резиновая смесь, а не рисунок протектора и не количество шипов, как можно подумать. На работоспособность резины влияет не только естественный износ протектора во время поездок, но еще и химикаты, горюче-смазывающие материалы, да и просто солнечные лучи, нарушающие структуру материала шины.
Старение шины
Резина имеет множество добавок, в особенности в защитном слое, призванном держать нагрузку и сопротивляться износу во время работы. От химических включений зависят характеристики материала.

Естественно, что со временем шина стареет и теряет свои свойства, независимо от пробега. Она подвергается воздействию химических веществ, тоннами выливаемых на дороги. Кроме того, на асфальте оказывается омывающая жидкость и масло с проезжающих грузовиков. Эти вещества впитываются в покрышки колес и нарушают состав смеси. Резина теряет былую консистенцию, и ее эксплуатационные характеристики искажаются. Эластичность состава падает. Между грунтозацепами со временем образуются трещинки, которые становятся очагами повышенного износа. В них проникают химикаты и способствуют еще большим повреждениям уже внутренних слоев покрышки. Начинают рваться и лопаться нити корда. Через порезы химическая взвесь приникает к металлическим нитям каркаса, которые со временем тоже выходят из строя.

Велика роль и солнечной радиации в разрушении резины. В общем, старая покрышка имеет уже иную прочность и коэффициент сцепления с поверхностью, отчего ее эффективность на дороге падает.

Обычно изготовители шин определяют срок службы своей продукции в 5-6 лет. Michelin заявляет о 10-летнем сроке, Nokian тоже. Важный момент: началом времени эксплуатации считается не дата продажи, а дата изготовления. Если покрышка пролежала целый год в хранилище, то все равно считается, что ее характеристики уже не такие, как у новой. И чем больше прошло времени с момента изготовления, тем хуже становится резина. Если покрышка была повреждена, получила порезы или проколы, то срок эксплуатации резко снижается. После прокола не рекомендуется ездить больше двух лет.

Минимальная глубина протектора
Помимо старения резиновой смеси изнашивается и сам протектор. Средняя глубина канавок протектора новой летней автошины составляет 8 мм. У зимней он немного побольше и превышает 10-12 мм. Кроме того, там нанесены так называемые ламели, то есть «присоски» расползающиеся по поверхности льда и создающие эффект прилипания. Они гораздо нежнее грубых грунтозацепов зимнего протектора и при активном механическом воздействии быстро теряют часть материала. Кроме того, канавки протектора призваны отводить не только воду, но и снежные массы. Именно поэтому зимние шины должны иметь более высокий протектор.

Требования к эксплуатации зимних шин содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза, а также в приложении к ПДД под названием «О допуске транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В пункте 5.1 приведены более подробные требования к шинам.

Если на колесе отсутствует индикатор износа, то глубина протектора измеряется штангенциркулем. Минимальная глубина протектора летних шин для различных категорий транспортных средств должна составлять:

для категорий L — 0,8 мм;

для категорий N2, N3, O3, O4 — 1 мм;

для категорий M1, N1, O1, O2 — 1,6 мм;

для категорий M2, M3 — 2 мм.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных литерами «M+S», «M&S», «M S», должна составлять не менее 4 мм. Эта маркировка указывает на легковой тип колес. Кроме того, их обозначают иконкой с изображением горной вершины и снежинкой.
Если протектор летней или зимней шины изношен, то ее необходимо менять, не дожидаясь истечения 6-летнего срока эксплуатации, заявленного производителем.

В целом зимняя покрышка при нормальной езде без экстремальных нагрузок способна проработать около 6 сезонов.

Европейские зимние колеса известных производителей обычно ходят 50 000-60 000 км. Российские шины отечественных брендов — 20 000-40 000 км, а японские — 50 000-80 000 км.

Источник: Аргументы и Факты

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как часто вы меняете зимние шины? Накладно?

Аноним, 13 октября 2019 20:33
10 лет назад продавал любые старые шины влет
сегодня прям проблема вполне нормальные продать
видать люди стали жить реально лучше и покупают только новые
Аноним, 13 октября 2019 23:16
А может всё-таки цены попробовать снизить? Лично слышал разговор про покупку шин - мол рубль доплатить - и новые взять вместо ушатанных наполовину.
Аноним, 14 октября 2019 00:21
Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах?
До тех пор, пока шипы не сотрутся, затем повыдергивать оставшиеся шипы и ездить уже летом.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эта боль не пройдет: Сотни людей простились с жестоко убитой 9-летней Лизой Киселевой в Саратове
20:54 13-10-2019
Эта боль не пройдет: Сотни людей простились с жестоко убитой 9-летней Лизой Киселевой в Саратове
Убей рыбу-змееголова: она живет 4 дня без воды и передвигается по суше 1
20:34 13-10-2019
Убей рыбу-змееголова: она живет 4 дня без воды и передвигается по суше
Диета Майи Плисецкой: как не толстеть 1
20:04 13-10-2019
Диета Майи Плисецкой: как не толстеть
Чем болен Джокер? 7
19:35 13-10-2019
Чем болен Джокер?
Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах? 3
19:27 13-10-2019
Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах?
Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев
19:08 13-10-2019
Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев
Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
12:37 13-10-2019
Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
БердскЗапасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске 9
12:12 13-10-2019
Запасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России 17
12:09 13-10-2019
Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России
Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость
12:04 13-10-2019
Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость