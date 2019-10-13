Запасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске

На прилавках со «своими» овощами можно купить помидоры за 100 рублей, ведро картошки от 100 до 200 рублей. Капуста стоит 25 рублей за килограмм, чеснок 20 рублей. Дороже, но зато настоящие, говорят покупатели.

В Микрорайоне Бердска бабушки торгуют овощами

В Микрорайоне бабушки разложили овощи, выращенные на огороде и продают урожай. В Этом году он особо удался — большие тыквы и морковь. Картошка крупная, а помидоры сочные. Продавцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск» покупают ли берчдчане домашние помидорчики.

— Свое есть свое, у меня покупают помидоры и даже хвалят. У нас же все натуральное, настоящее, — говорит Людмила.

Помидоры на уличных прилавках бердчан стоят 100 рублей, чеснок 20 рублей, маленькое ведро картошки — 100 рублей, побольше 150 и 200 рублей. Капуста 25 рублей за килограмм, морковка 40 руб за килограмм.

По анализу «Курьер. Среда. Бердск», овощи у бабушек немного дороже, чем в магазинах. При этом они обещают, что у них продукты «свои», без пестицидов.

Покупателей у прилавков домашних овощей достаточно много.

Анастасия Теляткина всегда покупает овощи у бабушек

— Я покупаю и знаю, что здесь нет никакой химии, — рассказали Анастасия Теляткина.

Покупатель Михаил Ходов всегда приходит покупать домашние помидоры.

Автор видео Алена Романцова.