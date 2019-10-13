13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Запасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске

12:12 13.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
6 1

На прилавках со «своими» овощами можно купить помидоры за 100 рублей, ведро картошки от 100 до 200 рублей. Капуста стоит 25 рублей за килограмм, чеснок 20 рублей. Дороже, но зато настоящие, говорят покупатели.

Запасы 2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
В Микрорайоне Бердска бабушки торгуют овощами

В Микрорайоне бабушки разложили овощи, выращенные на огороде и продают урожай. В Этом году он особо удался — большие тыквы и морковь. Картошка крупная, а помидоры сочные. Продавцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск» покупают ли берчдчане домашние помидорчики.

— Свое есть свое, у меня покупают помидоры и даже хвалят. У нас же все натуральное, настоящее, — говорит Людмила.

Помидоры на уличных прилавках бердчан стоят 100 рублей, чеснок 20 рублей, маленькое ведро картошки — 100 рублей, побольше 150 и 200 рублей. Капуста 25 рублей за килограмм, морковка 40 руб за килограмм.

По анализу «Курьер. Среда. Бердск», овощи у бабушек немного дороже, чем в магазинах. При этом они обещают, что у них продукты «свои», без пестицидов.

Покупателей у прилавков домашних овощей достаточно много.

Запасы 2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске

Анастасия Теляткина всегда покупает овощи у бабушек

— Я покупаю и знаю, что здесь нет никакой химии, — рассказали Анастасия Теляткина.

Покупатель Михаил Ходов всегда приходит покупать домашние помидоры.

Автор видео Алена Романцова.

Запасы 2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
Запасы 2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
Запасы 2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Покупаете овощи у бабушек?

Аноним, 13 октября 2019 13:04
"Покупаете овощи у бабушек?"

Да покупаю, довольно часто! Вот у Меркурия всё бедных дачников-аборигенов-пенсионеров "травили", и каков результат? Я ВАМ СКАЖУ! ВЧЕРА ПОХОДИЛ, там теперь бабулек нет! Но вместо них ЧЕТЫРЕ палатки гастрбайтерских и теперь травля затихла, хотя проход в два раза уже стал! Гастарбайтеры вместо аборигенов-дачников, это ведь счастье? Теперь карателей, на аборигенов-дачниц, всё устраивает? Гастарбайтеры ведь в отличии от аборигенов всё "своими руками" на Хилокском перекупили? Аж противно!
Аноним, 13 октября 2019 16:05
Кто на торговом торгует беспестицидным товаром, лопату в руках не знают как держать
Организатор, 13 октября 2019 17:07
Мне интересно,бабульки весь день и вечер сидят на этом базарчике,когда это все они успевают выращивать то?? Извините не верю в подьем шесть утра и т.д.
Аноним, 13 октября 2019 18:33
Почему это в шесть подъем, тут в четыре надо подниматься
Аноним, 13 октября 2019 17:41
у меня участок небольшой 8 соток с домом и постройками,выращиваю всё.Много консервирую,но остаётся прилично.Ведра малины и двух ведер вишни хватает за глаза,а сколько остаётся...вишня до сей поры птичек кормит.Я бы продала,раньше сдавали оптом дёшево,но быстро,а теперь только рынок.До него добраться нужно,чтоб место занять,простоять большую половину дня и не ведомо купят твой товар или нет...потому уже ничего не продаю(остатки рассады в компост,помидоры,огурцы и прочие без нитратные овощи туда же..засадила половину огорода картошкой,а раньше редисочку раннюю выращивала на том месте ,потом помидорки... никому уже не нужны мои безнитратные овощи.Покупают в супермаркетах,ну и ладно.
Аноним, 13 октября 2019 18:11
Ну, то есть нет дачников в этих торговых рядах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
12:37 13-10-2019
Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
БердскЗапасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске 6
12:12 13-10-2019
Запасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России 12
12:09 13-10-2019
Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России
Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость
12:04 13-10-2019
Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость
Чем же так хороши натяжные потолки? Например, ценой!
12:02 13-10-2019
Чем же так хороши натяжные потолки? Например, ценой!
Это невыносимо! Болят суставы!
11:59 13-10-2019
Это невыносимо! Болят суставы!
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
11:55 13-10-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на
Сорванную ураганам крышу колледжа "вернули на место" за 1,5 млн рублей в Карасуке 2
11:54 13-10-2019
Сорванную ураганам крышу колледжа
Забетонировали тело в гараже 57-летнего мужчины трое жителей Брянска
11:45 13-10-2019
Забетонировали тело в гараже 57-летнего мужчины трое жителей Брянска
БердскОдно имя на двоих: Назвали родных братьев Владимирами в семье Бердска 4
11:00 13-10-2019
Одно имя на двоих: Назвали родных братьев Владимирами в семье Бердска