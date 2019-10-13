Запасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске

В Микрорайоне бабушки разложили овощи, выращенные на огороде и продают урожай. В Этом году он особо удался — большие тыквы и морковь. Картошка крупная, а помидоры сочные. Продавцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск» покупают ли берчдчане домашние помидорчики.
— Свое есть свое, у меня покупают помидоры и даже хвалят. У нас же все натуральное, настоящее, — говорит Людмила.
Помидоры на уличных прилавках бердчан стоят 100 рублей, чеснок 20 рублей, маленькое ведро картошки — 100 рублей, побольше 150 и 200 рублей. Капуста 25 рублей за килограмм, морковка 40 руб за килограмм.
По анализу «Курьер. Среда. Бердск», овощи у бабушек немного дороже, чем в магазинах. При этом они обещают, что у них продукты «свои», без пестицидов.
Покупателей у прилавков домашних овощей достаточно много.
— Я покупаю и знаю, что здесь нет никакой химии, — рассказали Анастасия Теляткина.
Покупатель Михаил Ходов всегда приходит покупать домашние помидоры.
Автор видео Алена Романцова.
Да покупаю, довольно часто! Вот у Меркурия всё бедных дачников-аборигенов-пенсионеров "травили", и каков результат? Я ВАМ СКАЖУ! ВЧЕРА ПОХОДИЛ, там теперь бабулек нет! Но вместо них ЧЕТЫРЕ палатки гастрбайтерских и теперь травля затихла, хотя проход в два раза уже стал! Гастарбайтеры вместо аборигенов-дачников, это ведь счастье? Теперь карателей, на аборигенов-дачниц, всё устраивает? Гастарбайтеры ведь в отличии от аборигенов всё "своими руками" на Хилокском перекупили? Аж противно!