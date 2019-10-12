Мать-потеряшка из Бердска после пяти лет «бегов» пожелала платить алименты детям

Спустя 5 лет «игры в прятки» женщина сама позвонила в районный отдел судебных приставов

После 5 лет нахождения в розыске «замученная совестью» неплательщица алиментов сама позвонила судебным приставам и заявила о желании помогать своим детям, сообщает сайт судебных приставов по НСО.

Исполнительное производство о взыскании с гражданки денежных средств на содержание двух несовершеннолетних детей поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Здвинскому району Новосибирской области еще в 2012 году. Все действия судебных приставов по установлению доходов, имущества, впрочем, как и местонахождение самой нерадивой матери не приносили результатов. В итоге женщину объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий судебному приставу пришлось проверить множество различных версий предполагаемых адресов нахождения неплательщицы, однако безрезультатно. Большая часть опрошенных односельчан, охарактеризовали должницу, как чрезмерно злоупотребляющую спиртными напитками. Многие даже высказали предположения, что ее, возможно, уже нет в живых, но и эта информация официально не подтвердилась.



Спустя 5 лет «игры в прятки» женщина сама позвонила в районный отдел судебных приставов. Гражданка с раскаянием сообщила, что действительно много лет скиталась по области, вела асоциальный образ жизни, но теперь все изменилось — вылечилась от алкогольной зависимости, проживает в г.Бердске, в настоящее время оформляется на официальную работу и желает выплачивать алименты на содержание своих детей.Предоставленная должницей информация подтвердилась. В ближайшее время исполнительное производство будет передано в отдел судебных приставов по г.Бердску, а в бухгалтерию по месту трудоустройства женщины будет направлено постановление об обращении взыскания на ее заработную плату в счет погашения задолженности по алиментам.