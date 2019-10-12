Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак!

Мы часто употребляем бананы на завтрак. Что удивительно, они являются полезными фруктами до тех пор, пока они не потребляются на завтрак

Диетологи рассказали, что продукты, в состав которых входят дрожжи, вредно есть на голодный желудок. В противном случае вас ждёт повышенное газообразование и вздутие в течение дня.

Эксперты отмечают, что правильный завтрак может позитивно отразиться на самочувствии в течение дня. Также он существенно улучшает общее состояние здоровья.

К употреблению на пустой желудок противопоказаны томаты. Эти овощи весьма полезны, но для завтрака не подойдут. Дело в том, что они могут повысить кислотность и стать причиной болевых ощущений.

Что касается традиционного утреннего кофе, то этот тонизирующий напиток следует пить уже после завтрака, поскольку он провоцирует изжогу.

Общеизвестным фактом является то, что пить свежевыжатые соки на пустой желудок не стоит. Однако они не являются единственной пищей, которую вы не должны принимать на пустой желудок.

Диетологи всего мира не рекомендуют начинать свой день с бананов, выпечки и особенно йогурта. Существует список продуктов, которые следует избегать натощак для здоровой пищеварительной системы.

Бананы

Мы часто употребляем бананы на завтрак. Что удивительно, они являются полезными фруктами до тех пор, пока они не потребляются на завтрак. Они богаты магнием, поэтому усваиваются они натощак гораздо быстрее, чем обычно. Следствием этого является повышение давления на сердечно-сосудистую систему.

Цитрусовые

Да, свежевыжатые цитрусовые соки восстанавливают силы рано утром, но могут быть опасны, если принимать их на пустой желудок. Они содержат кислоту, которая может вызвать изжогу, аллергию, гастрит и даже язву. Так что лучше употреблять эту витаминную бомбу после завтрака, пока вы идёте на работу.

Выпечка

Есть соблазн отказаться от свежеиспеченного хлеба или солёных блюд или кексов из духовки. К сожалению, их частое употребление на завтрак может привести к проблемам со здоровьем, таким как боль в животе и газ в желудке. Причиной этого являются дрожжи, участвующие в составе этих продуктов.

Помадки и шоколад

Это крайне нездорово, чтобы начать свой день со сладостей и конфет. Ваша поджелудочная железа не может воспроизвести количество инсулина, которое вам нужно для этого количества сахара на пустой желудок. Это может нарушить кислотно-щелочной баланс организма. Вместо этого носите их на работу и потребляйте сладости, когда вы чувствуете, что не хватает энергии.

Помидоры

Не возникнет ли у вас соблазна отведать традиционный завтрак из помидоров с сыром? Это может быть плохая идея. Помидоры содержат дубильную кислоту, которая при контакте с желудочными соками может вызвать раздражение желудка. Держите помидоры для салатов в обед.

Огурцы

Многие из вас скажут, что не так в огурцах, однако утром желудок не выпускает достаточно желудочного сока. Это может затруднить обработку огурцов и вызвать жжение за грудиной или дискомфорт в животе. Возьмите с собой огурец в качестве закуски после обеда.

Молочные продукты

Удивительно видеть молочные продукты в этом списке! Если честно, молочные продукты — это не самые опасные продукты для пустого желудка. Однако их польза от завтрака также минимальна. Это связано с разрушением полезных бактерий.

Груши

Груша — это отличный выбор на десерт после еды, но не на завтрак. Его насыщенность клетчаткой может вызвать раздражение слизистой оболочки на пустой желудок. Поэтому оставьте этот фрукт на десерт.

Специи

В Индии некоторые из меню завтрака действительно содержат смесь специй, в долгосрочной перспективе это, конечно, не лучший способ начать день. Сильные специи к завтраку раздражают желудок и стимулируют избыточную выработку желудочного сока. Это может вызвать дискомфорт в желудке и ухудшить общую деятельность желудочно-кишечного тракта.

Газированные напитки

В общем, мы рекомендуем вам вообще не употреблять газированные напитки. Если вы всё ещё не можете обойтись без них, по крайней мере, избегайте принимать их на пустой желудок. Повреждение с ними связано с дискомфортом в желудке, раздражением слизистой оболочки желудка, а также снижением кровообращения, повышением уровня сахара в крови, затруднением пищеварения.

Что вы можете съесть, не навредив своему организму?

Мы рекомендуем начинать свой день с овсянки, гречневой крупы или яиц в любом виде – отварном, пашот, варёном. Овёс обволакивает слизистую оболочку желудка и снижает уровень холестерина. Гречневая крупа, в свою очередь, стимулирует деятельность пищеварительной системы и обогащает организм железом, белками и витаминами.

Сухофрукты являются хорошим вариантом для добавления в меню. Грецкие орехи, миндаль, финики — это смесь питательных веществ и энергии, которые помогают в создании сильной иммунной системы.

Излюбленной закуской многих является омлет – это не только вкусно и сытно, но и помогает поддерживать хороший уровень сахара в крови, а это приводит к более медленному голоданию.

Источник: ГлавУфа