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Число жертв стрелка Владислава Рослякова в колледже Керчи выросло до 21

10:39 12.10.2019 Фото: Википедия
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Одна из раненых педагогов умерла после продолжительного лечения. 17 октября прошлого года студент взорвал бомбу в колледже, после чего начал стрелять во всех попадавшихся ему на глаза людей.

Число жертв стрелка Владислава Рослякова в колледже Керчи выросло до 21
После массового убийства Росляков покончил с собой, став 22-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. Одна из раненых педагогов умерла после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора учебного заведения Денис Колесник.
«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал Колесник.
По его словам, похороны прошли минувшим летом. Грищенко проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины.

Семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал бомбу в колледже, после чего начал стрелять во всех попадавшихся ему на глаза людей. До последнего времени было известно о 20 погибших, 15 студентах и пяти сотрудниках, и ранении еще более 50.
После массового убийства Росляков покончил с собой, став 22-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 12 октября 2019 13:25
У власти есть стопроцентные доказательства, что всё это сделал худенький 18-летний парнишка? Ну да, и в подвале жилой рязанской девятиэтажки, в том далёком 1999-м был рязанский сахар. Да и недавний новогодний снос целого подьезда в магнитогорской девятиэтажке. Во всём виноват этот распроклятый газ. Да и маленькая речушка в городке Крымск, так сильно вышла из своих берегов, что просто смыла полгорода, похоронив в своих водах многие десятки наших небогатых жизней.

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