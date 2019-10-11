11.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов

20:05 11.10.2019 Фото: kremlin.ru
0

Он скончался на 85 году жизни. Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты.

Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов
Умер космонавт Алексей Леонов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов

Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей ЛеоновСнизилась смертность на 34 тысячи человек за 8 месяцев в РоссииЕщё 66 новостей

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.
«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

В пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердили ТАСС информацию о смерти Леонова.
30 мая этого года он отметил 85-летие. Его юбилею 29 мая посвятили выход в открытый космос члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин. На их скафандрах были прикреплены надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович». Также они вынесли за борт станции портрет с его изображением.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля «Восход-2» (командир — Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран — «Союза-19» (СССР) и Apollo 18 («Аполлон-18», США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей — Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Очень сожалеем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство
20:18 11-10-2019
Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство
Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов
20:05 11-10-2019
Умер первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов
Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального 2
18:25 11-10-2019
Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального
Видео: Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! И это говорит американец! 5
18:14 11-10-2019
Видео: Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! И это говорит американец!
БердскЧерная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
18:06 11-10-2019
Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
Проверь, правильно ли ты спишь? Топ - 6 советов, как спать и не стареть 1
17:54 11-10-2019
Проверь, правильно ли ты спишь? Топ - 6 советов, как спать и не стареть
Фонд по защите обманутых дольщиков создали в Новосибирской области 1
17:45 11-10-2019
Фонд по защите обманутых дольщиков создали в Новосибирской области
Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50
17:37 11-10-2019
Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50
БердскЗимний холод и дожди идут в Бердск 10
17:30 11-10-2019
Зимний холод и дожди идут в Бердск
Пронес травматический пистолет на борт лайнера пассажир рейса Москва-Болгария
17:30 11-10-2019
Пронес травматический пистолет на борт лайнера пассажир рейса Москва-Болгария