Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске

В шестом часу вечера загорелся дом №38 по ул. Ломоносова в Бердске.
Огнем объяты дом и постройки. Обвалилась крыша. На месте пожара работает две пожарные машины. Дежурят полицейские. Пожарные вызвали на место подкрепление, приехала третья машина.
Хозяйка дома стоит недалеко от своего жилья, плачет и от шока и ужаса закрывает лицо руками.
Дом сгорел полностью. На 18.30 полиция перекрыла подходы к месту ЧП. Приехала скорая помощь.
С начала года в Бердске зарегистрировано более 250 пожаров, на которых погибли шесть человек.
Видео Алены Романцовой и читателей КСБ.