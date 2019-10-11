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Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске

18:06 11.10.2019, Галина Панчева Фото: Вы были очевидцем пожара?
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Огонь охватил не только жилье, но и все постройки. Полиция перекрыла подходы к месту пожара.

Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
Горит дом и постройки на ул. Ломоносова

В шестом часу вечера загорелся дом №38 по ул. Ломоносова в Бердске.

Огнем объяты дом и постройки. Обвалилась крыша. На месте пожара работает две пожарные машины. Дежурят полицейские. Пожарные вызвали на место подкрепление, приехала третья машина.

Хозяйка дома стоит недалеко от своего жилья, плачет и от шока и ужаса закрывает лицо руками.

Дом сгорел полностью. На 18.30 полиция перекрыла подходы к месту ЧП. Приехала скорая помощь.

С начала года в Бердске зарегистрировано более 250 пожаров, на которых погибли шесть человек.

Видео Алены Романцовой и читателей КСБ.




Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске

Пожар на ул,Ломоносова. Фото читателя

Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
Черная пятница: Полыхает частный дом с постройками на ул. Ломоносова в Бердске
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