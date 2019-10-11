Помогут ли низкие доли алкоголя снять похмелье?

Наверное каждому известен похмельный синдром: головная боль, жажда, смутное сознание, бессилие, есть много советов как побороть это состояние, но еще больше мифов вокруг него. Доктор медицинских наук, профессор Аарон Михелфельдер из Университета Лойола расскажет какие из них правда, а какие вымысел.

Сон не поможет в борьбе с похмельем, как принято считать

Алкоголь против похмелья. Считается, что низкие дозы алкоголя могут помочь снять похмелье. По словам ученого, алкоголь оказывает успокоительное действие, что дает чувство расслабленности. Но через некоторое время, когда алкоголь будет усвоен организмом и начнет его покидать, возникнет еще более сильная головная боль.

«Легкий коктейль утром может облегчить некоторые симптомы похмелья, но в целом это причинит еще более серьезный ущерб печени и головному мозгу», — констатирует эксперт.

Хлеб уменьшает действие алкоголя. Один из популярных советов о профилактике похмелья сводится к употреблению хлеба. Но помогает ли хлеб, съедаемый во время выпивки, избежать появления неприятного симптома? По мнению ученого, при большом количестве выпитого спиртного хлеб не спасет. Он поясняет, что хлеб по структуре схож с губкой, которая вбирает в себя алкоголь и замедляет его всасывание в кровь. Но при этом хлеб, пропитанный алкоголем, все равно быстро переваривается организмом, так что действие спиртного не нивелируется.

В свою очередь, мнение о пользе жирной пищи, съеденной в процессе застолья, подтверждается наукой: такая еда замедляет пищеварение и тем самым блокирует действие алкоголя.

Сон лечит. Это еще один миф, считает Аарон Михелфельдер. Как раз, наоборот, в случае похмельного синдрома правильнее будет заставить себя двигаться и активно дышать.

«Алкоголь покидает тело в двух основных направлениях: через мочу и через дыхание. Так что пробежка и интенсивная ходьба являются одним и лучших вариантов помощи при похмелье. В дополнение к этому пейте как можно больше воды, чтобы усилить эффект», — поделился рекомендацией профессор.

Чашка кофе для бодрости. Михелфельдер подчеркивает, что хотя кофеин и помогает почувствовать себя более сосредоточенным, чашка крепкого свежесваренного кофе утром может лишь ненужным образом усилить похмельную тошноту. Этот эффект связан с действием кислоты, которая содержится в кофейных зернах, заметил ученый.

Источник: МедикФорум