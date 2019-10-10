Рынок генераторов: под любые задачи

Эти устройства позволяют гарантировать бесперебойную работу бытовых и иных приборов, станков, конвейеров, инструментов, осветительных приборов и прочего. На современном рынке они представлены впечатляющим разнообразием, среди которого не составляет особой сложности подобрать что-то именно под собственные задачи.

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Стоит отметить, что одним из самых востребованных на сегодняшний день направлений являются дизельные генераторы. Они демонстрируют оптимальное соотношение всех характеристик, выпускаются в широком диапазоне мощностей и расходуют относительно немного топлива для выработки одного кВт. Такая продукция востребована как в частном секторе, так и на крупных промышленных объектах. И если для первого случая приготовлены решения на 15-100 кВт, то для второго можно подобрать что-то и около 1 000 кВт. Эффективность таких предложений обеспечивается тем, что при относительно невысоких оборотах двигателя огромный крутящий момент позволяет получать достаточное количество электроэнергии. Также для бытовых и промышленных нужд подходят газовые генераторы, чья мощность чаще всего представлена в диапазоне 5-400 кВт. Их преимуществом относительно других товаров является возможность обеспечения постоянного поступления топлива в систему. Здесь предусматривается подключение либо к центральному газопроводу, либо к большому баллону. Еще одним популярным вариантом являются бензиновые генераторы, вот только они чаще всего ограничиваются эксплуатацией в бытовой сфере, иногда используются для решения незначительных промышленных задач. Особенно востребованы они в качестве инструмента для поддержания объектов во время отключения электричества в сетях.