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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов

17:53 09.10.2019 Фото: jourdom.ru
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«Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег», — написал позднее в твиттере оппозиционер.

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иноагентов
Минюст включил ФБК в реестр иноагентов

Минюст РФ в среду на основании федерального закона «О некоммерческих организациях» включил некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что главное управление Минюста по Москве провело «текущий контроль» за деятельностью организации и обнаружило, что она «соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента».

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что организацию об этом не уведомили. «Мы еще ничего не получали», — сказал Жданов «Интерфаксу».

«Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег», — написал позднее в твиттере создатель фонда Алексей Навальный.

Закон об НКО-«иноагентах» был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2012 года. В реестр НКО-инагентов вносят организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. В данный момент в реестр входят 73 организации.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы» и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Источник: Интерфакс

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А потом признают нежелательной организацией?

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