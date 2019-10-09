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Дом / Общество

Как защитить дом от вторжения грызунов?

16:34 09.10.2019 Фото: pixabay.com
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Чтобы обезопасить себя от заражения различными болезнями, переносчиками которых являются грызуны, нужно вовремя истреблять их, или позаботиться о том, что бы он не вторглись в ваши владения. Биологи отмечают, что для удачного истребления армии грызунов необходимо опережать действия противной стороны.

Как защитить дом от вторжения грызунов?
Если к вам на дачу пришли мыши, то ждите появления второй волны гостей — одичалых кошек, лис и змей.

Незваные нахлебники расселяются по даче, занимают чердаки, подвалы и погреба. Пробегая по помещениям, они разносят опасные инфекции: сальмонеллёз, лептоспироз, геморрагическую лихорадку, псевдотуберкулёз и личинки червей-паразитов.

Заразиться от них болезнями различной этиологии можно несколькими путями: употребляя воду или еду, загрязнённую фекалиями больной особи, или даже просто вдохнув «мышиный» запах.

Помимо этого, в самой мышиной шубке любят селиться клещи, которые не прочь побегать по даче и переселиться к новому хозяину — человеку. Особо опасны крысиные клещи, переносящие сыпной тиф, чуму, лихорадку и многое другое.

Если к вам на дачу пришли мыши, то ждите появления второй волны гостей — одичалых кошек, лис и змей. Грызуны — любимое лакомство хищников.

Всегда возвращаются

Мыши и крысы размножаются стремительно, при хорошей кормовой базе (оставленных вами в доступных местах съестных припасах) способны плодиться несколько раз в год. А вот хомяки умудряются бегать по участ­ку под снежным покровом и подкрепляться стеблями кустарников и нежными ростками озимых культур. Обычно серая армия наносит сокрушительный удар по имуществу, любит точить зубки о кабели и провода, мебель, перегородки и стены дома.

Мало того что мыши поедают ваши запасы, портят вещи и проделывают норы в фундаменте здания, они ещё и размножаются беспрерывно, превратив вашу дачу в родильный дом. И что обидно: могут себе такое позволить, живя за чужой счёт и не платя никаких налогов.

В среднем одна мышь несколько раз за год приносит приплод. Активнее всего грызуны начинают размножаться весной. С наступлением тёплых дней чудо-мать вместе с детёнышами покидает дачу, уходит в дикую природу. Однако новое поколение запоминает дорогу и осенью вернётся к вам.

С аппетитом яд вкушают

Любой живой организм, рождённый на земле, обладает уникальным качеством — приспособляемостью к условиям существования. В ходе эволюции грызуны выработали устойчивость к ядам. Подобное явление вы часто наблюдали у домашних тараканов: первые несколько обработок приводят к 100%-ной смерти популяции, а последующие — к выживанию хотя бы нескольких экземпляров, которые передают это свойство — устойчивость к яду — последующему поколению. И тогда трави их не трави, а рыжим хоть бы что. То же происходит и с грызунами: родентицид (мышиный яд), который вы эффективно применяли пять лет назад, сегодня совершенно не подействует. Поэтому в лабораториях инновационных компаний не прекращаются разработка препаратов, создание формул ядов.

Как победить?

Для борьбы с грызунами есть широкая линейка средств: электрические, механические и клеевые ловушки, живоловки и ультразвуковые отпугиватели. Стоимость у них намного выше, чем у ядовитых приманок, которые удобнее и проще применять — просто рассыпать в укромных уголках. Однако тут есть загвоздка. Взглянув на нахлебницу — дачную мышь, никогда не сможете по её внешнему виду определить, устойчивость к какому яду она приобрела по наследству.

Биологи отмечают, что для удачного истребления этой армии необходимо опережать действия противной стороны, использовать превентивные меры — различные средства: зёрна, гранулы, тесто, восковые брикеты и другое. Лучше всего чередовать средства от различных фирм-производителей — так вы увеличите свои шансы на победу в борьбе с крысиным королём.

Источник: Аргументы и факты

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