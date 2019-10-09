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База учета: 990 детей-инвалидов занимаются в школах и детсадах Бердска

16:30 09.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из общего количества 507 дошкольников посещают 105 специализированных групп детских садов.

База учета: 990 детей инвалидов занимаются в школах и детсадах Бердска
В школе №9 есть коррекционные классы, где обучаются дети с ОВЗ

Старается сделать эффективным обучение и комфортной среду для детей-инвалидов власть Бердска.

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в образовательные учреждения на общих основаниях, рассказала начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова. При обучении таких детей в каждом учреждении применяется наиболее оптимальный вариант для каждой степени ограничения формы здоровья работы: индивидуальное обучение, обучение в специализированном классе по адаптированным программам, инклюзивно в обычном классе по общеобразовательным программам.

Обучение детей со статусом ОВЗ проводится по адаптированным образовательным программам дошкольного, начального, общего и среднего образования с учетом индивидуальных особенностей детей. При разработке программ обязательно учитывают рекомендации центральной и территориальной психолого-педагогических комиссий, отметила Тузова. Во всех образовательных учреждениях созданы и работают психолого-медико-педагогические консилиумы, которые объединяют всех необходимых специалистов, которые осуществляют сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Ежегодно специалисты комиссии и управления образования проводят выборочный контроль по работе с этими детьми и дают рекомендации и предложения по организации обучения детей в образовательных организациях.

Для того, чтобы учитывать детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в городе создана единая база учета. Дважды в год проводится сверка данных.

В прошедшем учебном году в школах обучались 483 ребенка с ОВЗ, из них 347 обучались инклюзивно в 168 классах, 39 — в шести специальных коррекционных классах (школы №3, 9, 12). Для 106 детей с ОВЗ в соответствие с медицинскими справками и заявлениями родителей было организовано обучение на дому.

В дошкольных образовательных организациях занимались 507 детей в 105 специализированных группах.

В прошлом году открыли ресурсные классы в школе №4 как пилотный образовательный проект. Результаты подведены.

— Мы увидели определенные успехи детей, и в результате работы нашей комиссии было принято решение пролонгировать обучение детей в 1 классе с коррекцией и индивидуальной программой обучения, — акцентировала Жанна Леонидовна.

Школа №12 с 2011 года работает в региональном проекте обучения социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном пространстве Новосибирской области. В этом проекте также участвуют школы №3, 4, 8, 9. Эти школы являются базовыми для всех педагогов школ и детсадов. На их базе проходят мастер-классы, семинары, открытые занятия и обмен опытом.

В городе работает служба психолого-педагогической-медико-социальной помощи при Центре «Перспектива». В этой службе есть все необходимые специалисты, которые реализуют дополнительно развивающие и общеобразовательные программы, направленные на развитие у детей речи, слухового восприятия, познавательных процессов.

Образовательные учреждения должны быть доступны для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 12 школах и 4 детсадах, а также Центре «Перспектива» оборудовали специальные входные группы.

«Перспектива» в этом году выиграла федеральный грант на сумму 1 млн рублей с софинансированием из местного и областного бюджетов для оборудования комфортной среды в своем здании. Все помещения на 1 этаже, в том числе и туалет, приспособлены для особенных детей.

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Галина Панчева

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