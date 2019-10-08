Покончил с собой отец захлебнувшегося молоком матери младенца в Московской области

Мать кормила двухмесячного малыша грудью, и в какой-то момент он захлебнулся и скоропостижно скончался. Отец свел счеты с жизнью.

Ребенок насмерть захлебнулся молоком матери

Трагедия произошла в подмосковной Балашихе в понедельник, 7 октября.

Младенец насмерть захлебнулся молоком матери в городе Балашиха Московской области. По информации 5-tv.ru, трагедия произошла в понедельник, 7 октября, в микрорайоне Новое Измайлово на улице Демин Луг.

По имеющейся информации, мать кормила двухмесячного малыша грудью, и в какой-то момент он захлебнулся грудным молоком и скоропостижно скончался. После произошедшего, обезумевший от горя отец, свел счеты с жизнью. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 5-tv.ru