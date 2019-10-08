Спасли 17 человек из горящих домов спасатели Новосибирской области

Ликвидированы 222 пожара, большинство из которых происходили в жилье и на открытых территориях. Эвакуация 26 человек потребовалась 1 октября во время пожара в жилом девятиэтажном доме в городе Новосибирске.

В регионе отмечается рост ландшафтных возгораний

За неделю в Новосибирской области более чем на 20 процентов увеличилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ликвидированы 222 пожара, большинство из которых происходили в жилье и на открытых территориях. Сотрудники МЧС России спасли 17 человек.

В регионе отмечается рост ландшафтных возгораний: за неделю специальные группы муниципальных образований и пожарные подразделения совершили 99 выездов на тушение горящей сухой травы и мусора. В жилом секторе возникло 55 пожаров.

Эвакуация 26 человек потребовалась 1 октября во время пожара в жилом девятиэтажном доме в городе Новосибирске на улице Громова. 20 жильцов самостоятельно вышли из подъезда, 5 человекам помогли эвакуироваться сотрудники полиции, из горящей квартиры пожарный спас мужчину. В ликвидации возгорания участвовали 15 человек, применялось 5 единиц техники

Самым крупным по площади стал пожар в частном секторе города Новосибирска на улице Сухарной, где 4 октября загорелись два частных дома и надворные постройки. Пожару присвоен повышенный номер сложности, тушение осложнялось интенсивным горением, плотной деревянной застройкой и неисправными гидрантами. Чтобы бесперебойно подавать воду к очагу и организовать сразу нескольких боевых участков по тушению, к месту оперативно направили дополнительные резервные силы. Всего в тушении участвовали 53 человека и 15 единиц техники. Пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.

В городе Болотное 4 октября стало известно о спасении троих детей двух, трех и пяти лет сотрудниками МЧС России, которые следовали на работу. Как оказалось, малыши были дома без взрослых, когда один из них поджег зажигалкой диван.

5 октября в городе Куйбышев сотрудники МЧС России спасли 13 человек, в том числе троих детей, при пожаре в четырехэтажном жилом доме. Четыре жильца сумели эвакуироваться до прибытия первых пожарных подразделений. Никто не пострадал. Возгорание в квартире на четвертом этаже не получило развитие и ликвидировано на площади 9 квадратных метров. Причина возгораний устанавливается.

Для стабилизации обстановки с пожарами в жилье активно реализуются профилактические мероприятия: проведены более 19 000 подворовых обходов, проинструктированы около 25000 граждан, распространено 23 000 памяток по мерам безопасности. Кроме того, в течение недели установлены 57 пожарных извещателей в жилье многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов. Всего с начала года благодаря реализации региональной госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» в квартирах семей, нуждающихся в социальной помощи, появилось около 3500 современных приборов раннего обнаружения пожаров.

Источник: МЧС по НСО