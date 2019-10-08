75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности

Вот уже несколько лет в России существует акция «Дети вместо цветов», в рамках которой предлагается не дарить школьным учителям 1 сентября букет от каждого ученика.

Большинство россиян считают что традиция дарить цветы на День Учителя является необходимой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, почему россияне дарят цветы школьным учителям и готовы ли отказаться от этой традиции в пользу благотворительности. Опрос приурочен ко Дню учителя.

Большинство россиян считают, что цветы для учителей – это знак уважения и внимания, а также же повышает статус учителей и является красивым подарком (75%). Этого мнения придерживаются молодые люди 18-24 лет (81%) и россияне со средним уровнем достатка (77%).

Каждый пятый напротив считает, что цветы не нужны учителям, от них нет никакой пользы, а учителям неудобно отказываться от такого подарка (22%). Эта позиция распространена среди людей в возрасте 25-34 лет (27%).

У половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (50%) и треть из них делали в этом году подарки учителям за счет собственных средств (32%). Чаще всего россияне дарят цветы (21%), преимущественно женщины (25%) и молодые люди 25-34 лет (35%). Не делали подарки школьным учителям своих детей и внуков люди 45-59 лет (62%), старше 60 (69%), а также жители сел (66%) и малых городов с населением до 100 тыс. (62%).

Несколько лет в России существует акция «Дети вместо цветов», в рамках которой предлагается не дарить школьным учителям 1 сентября букет от каждого ученика, а дарить один букет от класса или по одному цветку от ученика, а остальные деньги перечислять в благотворительный фонд помощи больным детям.

Положительно эту инициативу воспринимает большинство россиян (79%), чаще – молодые 18-24-летние граждане (87%) и граждане, высоко оценивающие свое материальное положение (86%).

Основная причина положительного отношения к акции «Дети вместо цветов» — помощь нуждающимся и спасение жизни детей (50%). Помимо этого, значительным мотивом является мнение о том, что одного букета от класса в подарок учителям достаточно и остальное нужно передать в фонд (15%), также россияне считают, что подобная благотворительность – хорошее дело (13%).

Каждый десятый респондент (9%) отрицательно отнесся к инициативе дарить учителям один букет от класса, а сэкономленные средства переводить в фонд спасения больных детей. Распространенными причинами подобного отношения стали: мнение, что об этом должно заботиться государство (33%); дарение цветов – праздничная традиция для детей (24%); опасение отдавать деньги в фонды, неуверенность, что деньги пойдут на благое дело (16%).

Источник: ВЦИОМ