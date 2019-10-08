08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности

12:35 08.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Вот уже несколько лет в России существует акция «Дети вместо цветов», в рамках которой предлагается не дарить школьным учителям 1 сентября букет от каждого ученика.

75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности
Большинство россиян считают что традиция дарить цветы на День Учителя является необходимой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, почему россияне дарят цветы школьным учителям и готовы ли отказаться от этой традиции в пользу благотворительности. Опрос приурочен ко Дню учителя.

Большинство россиян считают, что цветы для учителей – это знак уважения и внимания, а также же повышает статус учителей и является красивым подарком (75%). Этого мнения придерживаются молодые люди 18-24 лет (81%) и россияне со средним уровнем достатка (77%).

Каждый пятый напротив считает, что цветы не нужны учителям, от них нет никакой пользы, а учителям неудобно отказываться от такого подарка (22%). Эта позиция распространена среди людей в возрасте 25-34 лет (27%).

У половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (50%) и треть из них делали в этом году подарки учителям за счет собственных средств (32%). Чаще всего россияне дарят цветы (21%), преимущественно женщины (25%) и молодые люди 25-34 лет (35%). Не делали подарки школьным учителям своих детей и внуков люди 45-59 лет (62%), старше 60 (69%), а также жители сел (66%) и малых городов с населением до 100 тыс. (62%).

Несколько лет в России существует акция «Дети вместо цветов», в рамках которой предлагается не дарить школьным учителям 1 сентября букет от каждого ученика, а дарить один букет от класса или по одному цветку от ученика, а остальные деньги перечислять в благотворительный фонд помощи больным детям.

Положительно эту инициативу воспринимает большинство россиян (79%), чаще – молодые 18-24-летние граждане (87%) и граждане, высоко оценивающие свое материальное положение (86%).

Основная причина положительного отношения к акции «Дети вместо цветов» — помощь нуждающимся и спасение жизни детей (50%). Помимо этого, значительным мотивом является мнение о том, что одного букета от класса в подарок учителям достаточно и остальное нужно передать в фонд (15%), также россияне считают, что подобная благотворительность – хорошее дело (13%).

Каждый десятый респондент (9%) отрицательно отнесся к инициативе дарить учителям один букет от класса, а сэкономленные средства переводить в фонд спасения больных детей. Распространенными причинами подобного отношения стали: мнение, что об этом должно заботиться государство (33%); дарение цветов – праздничная традиция для детей (24%); опасение отдавать деньги в фонды, неуверенность, что деньги пойдут на благое дело (16%).

Источник: ВЦИОМ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы дарите цветы учителю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДело продавших Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-полицейских вернули в суд Бердска
13:33 08-10-2019
Дело продавших Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-полицейских вернули в суд Бердска
БердскНа зимнее расписание переходят автобусы №2 и №8 в Бердске
13:30 08-10-2019
На зимнее расписание переходят автобусы №2 и №8 в Бердске
Закопали живьем или отравили: Как фашистские каратели казнили 214 воспитанников детдома в Ейске?
13:15 08-10-2019
Закопали живьем или отравили: Как фашистские каратели казнили 214 воспитанников детдома в Ейске?
БердскЛицо есть, а тела нет: Не могут найти попавшего на видео вора 30 тыс. рублей из магазина «Цветочная фантазия» в Бердске
13:14 08-10-2019
Лицо есть, а тела нет: Не могут найти попавшего на видео вора 30 тыс. рублей из магазина «Цветочная фантазия» в Бердске
Ешь и худей! Топ - 5 продуктов, которые можно съесть перед сном
13:07 08-10-2019
Ешь и худей! Топ - 5 продуктов, которые можно съесть перед сном
На 4,9% увеличит налоги на малый бизнес в России
13:00 08-10-2019
На 4,9% увеличит налоги на малый бизнес в России
БердскС переломом позвоночника увезли в больницу 7-классницу школы №2 Бердска 15
12:47 08-10-2019
С переломом позвоночника увезли в больницу 7-классницу школы №2 Бердска
БердскКак работают музеи Бердска
12:45 08-10-2019
Как работают музеи Бердска
75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности
12:35 08-10-2019
75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности
Спасли 17 человек из горящих домов спасатели Новосибирской области
12:30 08-10-2019
Спасли 17 человек из горящих домов спасатели Новосибирской области